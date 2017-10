Liloff: “En educación los cambios son el día y la noche”

El Consejo Escolar ha pasado a cumplir un rol preponderante en esta etapa de la gestión municipal con la proyección y concreción de proyectos. Dos de sus integrantes, Gustavo Liloff y Jorge D’andrea, visitaron los estudios de FM Génesis para charlar sobre la actualidad de la educación en San Pedro y los todo lo que queda por concretar en un plazo no muy largo.

“En estos casi dos años hemos visto que las respuesta son cada vez más rápidas, cada problema es respondido con urgencia y firmeza, y a nivel local ni hablar”, señaló Jorge D’andrea.

Con respecto al Intendente Salazar, D’andrea dijo: “Casi un año antes a los consejeros nos prometió que si le tocaba ser Intendente iba a cumplir con nuestros pedidos y necesidades y realmente cumplió desde el primer día, tanto en las escuelas públicas como en las municipales”.

“Cambiaron muchas cosas, antes pensábamos en un comedor donde solo calculábamos dar de comer tres veces por semanas porque no alcanzaban los fondos. Cambió que mirábamos el pronóstico para ver si dábamos clase porque no estaban en condiciones las escuelas, cambió que los docentes no tenían fechas cierta de cobro porque no sabían cuando se cargaban, cambió que no se cubrían los cargos de auxiliares, cambió que la plata del transporte esté y al día, cambió que los alquileres antes no se pagaban y hoy se está al día, los cambios son el día y la noche”, destacó Gustavo Liloff.

“La gobernadora, si bien sabemos que hubo una situación salarial compleja, pudo brindar una mano grande en educación donde se ha cobrado todo el retroactivo junto del aumento desde diciembre a la fecha”, destacó.

“Desdelos 18 años que tengo de antigüedad nunca he visto que haya sucedido algo así con el retroactivo”.

“Gracias al aporte del fondo educativo hemos podido concretar todas las mejoras edilicias. Hemos dado solución a problemas de años, uno de los ejemplos es el de la Escuela Primaria 3, que hacía décadas que estaba con problemas, cuando llovía el patio se inundaba y eso ahora se está haciendo el patio a nuevo, con los pluviales como corresponde y todo es por la respuesta que tenemos del fondo educativo”, reconoció Jorfe D’andrea.

Sobre el proyecto a trazar en los terrenos que Papel Prensa cedió, Liloff comentó: “Tras la firma de la escrituración, se está terminando toda la documentación en La Plata y empezaremos a diagramar cómo construiremos ahí. Lo que tenemos planeado hacer ahí es el conservatorio de música, ampliado a la rama de arte, acompañado por la Escuela Secundaria 7 ya que esta escuela tiene la orientación en música. Además incluye el auditorio”.

“Otra de las novedades es que se licitó y está en la última etapa la escuela que se había iniciado a construir en la cancha de Banfield, detrás del jardín. Además el Tribunal de Cuentas sacó un fallo que dice que hay 5.000.000.000 millones de pesos que la unidad ejecutora provincial no se sabe a dónde está, el Tribunal de Cuentas le pide a su anterior gestor que lo devuelva. Uno de esos baches negros que quedó de la gestión anterior ya se licitó y ya está firme para reanudar la obra, terminarla y llevar una escuela como necesita San Pedro.

“El Intendente nos pidió que cada obra que comience se termine”.