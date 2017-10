Domingo con fútbol de la Liga Deportiva Sampedrina, primera fecha el Torneo final "Daniel Stoccafisso". Arrancó el sábado con triunfos de Portela, San Martín y Mitre y continuó el domingo con las victorias de Banfield, La Esperanza, Alsina, San Roque, Las Palmeras y Agricultores.



El gol más rápido fue de Gabriel Rodríguez, jugador de Agricultores Club (le ganó a CADU) quien marcó a los 35 segundos y Juan Cruz Corradini la figura al convertir tres goles en la victoria de La Esperanza ante América. Las Palmeras se lo dio vuelta Independencia, San Roque superó a Fundición, Banfield le ganó a Atlético y Alsina de visitante a Central Córdoba.



Hubo además partidos de divisiones inferiores en dos canchas y aún quedan pendientes otros dos más. Ingresá y entérate.



Detalles de la primera fecha

Zona A

1ra fecha-

Banfield 2- Atlético Baradero 0

Gol: F. Gorbarán y E. Balladares (B)

Segunda: 1-0

Sexta: 0-2

Séptima: 0-4





La Esperanza 4- América 0

Goles: Juan C. Corradini x3 y G. Sansó (LE)

Segunda: 1-2

Sexta: 3-1

Séptima: 7-0





C. Córdoba 1- Dep. Alsina 2

Goles: Montenegro (CC), Chapuis (A) y R. Rossi (A)

Segunda: 1-2

Sexta: 2-0

Séptima: 5-0





Zona B

1ra fecha-

San Roque FC 3- Fundición FC 1

Goles: L. Neyra x2 y E. Lafuente (SR), González (F)

Segunda: 2-1

Sexta: 2-0

Séptima: 1-3







Las Palmeras 2- Independencia FC 1

Goles: N. Gómez (LP), M. Fleitas (LP), N. Sansó (IFC)

Segunda: 1-2

Sexta: 1-5

Séptima: 1-7



I. Portela 3- Sportivo 0

Goles: Giacometti, Hermo y Willi (P)

Segunda: 2-1

Sexta: 0-5

Séptima: 0-4





Zona "C"



1ra fecha-

Agricultores Club 2- Def. Unidos 1

Gol: G. Rodríguez (A) y P. Benítez (A), C. Díaz (DU)

Segunda: 4-1

Sexta: 4-2

Séptima: 1-1



Paraná 0 - Mitre 1

Gol: I. Borjes (M)

Segunda: 1-2

Sexta: 4-0

Séptima: 0-1



Rivadavia 0- Gral. San Martín 3

Goles: W. Gómez x2 y G. Minucci (GSM)

Segunda: 3-1

Sexta: 0-2

Séptima: 0-1



DIV. INFERIORES

Partidos disputados este domingo:



Mitre vs. Paraná

5ta: 3-1

4ta: 1-0

3ra: 1-1



G. San Martín vs. Rivadavia

5ta: 3-0

4ta: 3-0

3ra: 0-2



Info: EL CLÁSICO