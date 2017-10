Presentaron oficialmente la Fiestas de las Colectividades

En la mañana del miércoles se concretó el lanzamiento oficial de la Fiesta de las Colectividades 2017. La presentación se efectuó en el bar Butti con la presencia de la Directora de Cultura Majo Mora, el Director de Deportes Luis Rodríguez, y los representantes de las colectividades de España, Italia, Alemania, Paraguay, Líbano, País Vasco y Mallorca.

En la misma se brindaron detalles de lo que será la celebración durante el sábado, domingo y lunes próximo, y se remarcó que la fiesta se realizará en el centro de la ciudad, sobre calle Mitre, desde Güemes hasta San Martín.

Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa arribaron al lugar un grupo de comerciantes que también preguntaron y se mostraron en desacuerdo con la realización de la celebración en el centro ya que sienten que se verán perjudicados.

Dijeron no sentirse representados por el Centro de Comercio, además de asegurar que a ellos nadie los consultó ni les comunicó lo que iba a suceder el próximo fin de semana.

Los organizadores aseguraron que contarán con una buena logística para evitar imprevistos y que las carpas y stands serán solo de las colectividades, que estarán ubicadas sobre la calle y no sobre las veredas, además no se permitirá la venta de productos que no sean los típicos de cada colectividad, ni la instalación de artesanos o los denominados manteros.

La programación del sábado será la siguiente: Grupo Marzuq Danza Árabe (Maru Alfonso), Fent Polseguera (Mallorca), Raíces Asturianas (Danza y Gaitas) España, Petitons Mallorquín (Mallorca), Ballet J' Strinari Flia Calabrese (Italia), Cuerpo de Baile Asoc. Flia Basilicato de Rosario, Ballet J' Strinari Flia Calabrese (Italia), Compañía Vald' Abruzzo (Danza y organeto), Ballet Iberá Profolpa (Paraguay).

Domingo: Ballet Ibirá Profolpa (Paraguay), Fent Polseguera/Petitons (Mallorca), Baile Flamenco, Grupo Marzuq Danza Árabe (Maru Alfonso), Florcita de Cedrón (Tango y folclore), Saufar Lubnan (Libano).

Demostración, elaboración de Paella y Elaboración de Ensaimada. Conferencia de el Prof. Cesar Arrondo: Los Vascos, origen y llegada a la Argentina.