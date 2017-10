Con motivo de celebrarse en Barcelona, España, el congreso familiar MPS (Mucopolisacaridosis), cuya meta fue la trabajar sobre la genética y avanzar con las pruebas en humanos, la sampedrina Mariana Millet y Verónica Alonso, presidenta de AMA (Asociación Mucopolisacaridosis Argentina), cumplieron con el objetivo de llegar al vaticano y poder estar junto al Papa Francisco.

De regreso a la ciudad, Millet, visitó los estudios de FM Génesis y contó detalles de su inolvidable experiencia, tan emocionante como esperanzadora.

“Estaba en la primer fila del sector preferencia, el más cercano al Papa”, contó la abogada en el programa Urbano.

“Yo fui sola, junto a Verónica Alonso, con la presidenta de la asociación. Cuando el Papa viene saludando, le saco la foto pero guardo el celular, cuando llega, frena y me mira, entonces le grito que rece por una cura para hunter para nuestros hijos, entonces me pide el cartel y se lo acerco, lo lee y se pone para la foto”, relató emocionada.

“Fue una imagen emocionante y tierna, se tomó su tiempo, me sonreía y me levanta la mano, pero cuando se va me quiebro, empecé a llamar a mi mamá, tenía que contarlo, fue muy fuerte”, recordó.

“El día anterior, cuando tuvimos la visita con monseñor Karcher, concurrimos a su despacho y la verdad que nunca imagine que iba a ser tan macanudo, nos mostró el palacio apostólico, y fuimos al balcón simbólico y la ventana adonde sale el Papa los domingo a celebrar la misa. Nos dio todas las posibilidades de pasar por todos los lugares sin ningún tipo de restricciones”.

“Es muy fuerte, porque es el Papa, es lo máximo en el mundo”.

“El cartelito se me ocurrió llevarlo dos minutos antes de salir para Ezeiza, así que ahora lo voy a plastificar o poner en un folio, así lo guardo, estuvo en las manos del Papa”.

“Ahora me queda llegar a una sola persona y lo voy a lograr, voy a llegar a Messi”, señaló Mariana Millet.

“Fuimos al congreso, donde aprendimos muchas cosas, fue muy productivo y esperanzador”, destacó.

“La cura está definida y probada en animales hay un seguimiento de cinco años y está funcionando bien, lo único que está complicado es el vector, que es el virus inactivo donde van a poner el gen corregido”.

“Lo esperanzador es que llevan un seguimiento de cinco años, y tienen mucha fe en que va a funcionar”.