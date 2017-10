Jorge Pirotta es nuevo presidente del Partido FE

A partir del reciente fallecimiento de Gerónimo “Momo” Venegas se han dado cambios en el Partido FE. Hubo conversaciones entre dirigentes y uno de los que ha logrado afirmarse merced al apoyo de sus pares, como presidente del Partido a nivel provincial, fue el mercedino Jorge Pirotta.

Es así que a nivel nacional el vicepresidente Juan Carlos Castro (tres veces intendente de Coronel Moldes, Córdoba, y dirigente de la UATRE) asumió como presidente y Pirotta quedó como secretario general nacional. A nivel bonaerense se estaba terminando el mandato iniciado en 2013 y tras una serie de conversaciones se buscó que los dirigentes con mayor grado de representatividad encabecen el partido. Entre ellos estaban Cecilio Salazar (intendente de San Pedro) y Pablo Ansaloni (candidato a diputado), quienes propusieron a Jorge Pirotta. “Lo hicieron así porque no soy funcionario público y tengo más tiempo para hacer la tarea que nos proponemos”, dijo a este medio el nuevo conductor del Partido FE, al que lo acompañan Salazar y Ansaloni. “Ellos me respaldan y el máximo respaldo es de mi organización gremial, la UATRE, y su secretario general, Ramón Ayala, que también me respaldo. El Partido FE es una institución distinta de la UATRE, pero la reconoce como la institución madre que propició la estructura partidaria para hacer política, luego de haber sido muchos de nosotros expulsados del Partido Justicialista”, remarcó Pirotta.

“El Partido FE representa fundamentalmente a la parte más activa y dinámica del sector agropecuario, y a una porción importante, a través de las 62 Organizaciones, del movimiento obrero. Eso le aportamos a Cambiemos y mi misión en los próximos años tendrá que ver con ayudar a los compañeros del interior, donde está la UATRE y a veces hay postergaciones. Ahora hay un interesante reparto de recursos a los 135 municipios, pero muchas veces quienes están intentando armar el partido, organizarse, requieren del apoyo y presencia de compañeros que están más en el orden nacional. Esa será mi misión y quiero dejar en claro que este cambio en la conducción no es más que la continuidad de una política. Nosotros formamos parte del Frente Cambiemos, así nació nuestro partido, siempre creímos necesario construir un frente nacional que atravesara todas las fuerzas políticas y cuyo común denominador fuera ponerle fin a algunos males de la patria, como la corrupción en el Estado, la confrontación entre hermanos y la improvisación. Estamos por otra cosa: por el diálogo democrático, por la transparencia en la función pública, y por políticas de Estado”, dijo luego Jorge Pirotta,

El mercedino afirmó que “Momo” Venegas dejó muchas cosas en su vida. “Era una persona sin igual, hemos sido muy amigos, venía a mi casa ya que era padrino de mi hijo menor, y con el aprendí muchísimo. Cuando me convocó fue para dar una mano en la organización del gremio y la capacitación de sus dirigentes, y humildemente he podido sumarme y aportar a la UATRE, que era un gremio desconocido allá por el 96 y yo fui designado coordinador nacional de la campaña nacional por el blanqueo de los trabajadores rurales. Fue una campaña que duró tres años y colocó a la UATRE en todo el país y a Gerónimo como un líder de la lucha contra el trabajo en negro. Hay dirigentes como él que jamás se han olvidado de sus orígenes”, destacó Pirotta e indicó que hubo “muchos intentos” de mancillar su nombre. “Pero en el corazón de los trabajadores rurales no lo logran, ya que fue un ejemplo de lucha, perseverancia y coherencia”, según Pirotta.

Por último, en el plano netamente político y de cara a las elecciones generales del próximo domingo y el futuro, Pirotta expresó: “Lo nuevo en el país lo reflejaron las últimas elecciones. Hay una conciencia mayoritaria de que las cosas tienen que cambiar. La gente no quiere que le mientan, prefiera la verdad aunque duela que la soberbia. Apostamos al crecimiento de Cambiemos, y hemos sido muy cuidadosos, lo superador es Cambiemos y vamos a seguir trabajando para ser parte del gobierno en 2019. Si hacemos bien las cosas habrá un intendente o intendenta de Cambiemos en Mercedes en 2019, y yo voy a trabajar con todas las fuerzas y energías para fortalecer ese proyecto frentista”. Y remarcó en este sentido que cuando fundó el partido en el plano local invitó a todas las fuerzas políticas: “La gente ve con agrado que integrantes de distintos espacios se junten para trabajar por el bien común”, completó.

Noticias Mercedinas