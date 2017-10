Emotivo recibimiento al bombero Nicolás Cava

A lo largo de la semana anterior se desarrolló en Ilinois, Kentucki, Estados Unidos, el Firefighter Combat Challenge, un certamen mundial que reúne a bomberos de distintos países.

El sampedrino, quien había ganado el certamen sudamericano disputado hace pocos meses atrás en la Sociedad Rural de Palermo, viajó a través de la Federación 2 de Junio, representando a todo el país.

Con mucho sacrificio, Nicolás Cava, se preparó a conciencia y con los elementos que logró reunir se superó él mismo para poder estar a la par de los mejores del mundo.

En la competencia tuvo un rendimiento extraordinario y más allá de que los tiempos no le alcanzaron para llegar a estar en los primeros lugares nunca perdió en el mano a mano que afrontó en cada una de las exigentes actividades diarias. En total fueron cerca de 600 los bomberos que intervinieron, y Cava fue el único voluntario del certamen, es por eso que el 35° puesto logrado en la clasificación general es un premio enorme a todo lo realizado en todos los días de competencia.

Sobre las primeras horas de la tarde del lunes, el bombero arribó a nuestra ciudad, y un grupo de familiares, amigos y compañeros del cuartel, se reunieron en las puertas de la ciudad para darle la bienvenida y a bordo de los autobombas de la Central 80 lo pasaron por las calles de la ciudad como sucede con los grandes campeones.

En el municipio lo recibió el Secretario de Coordinación Ramón Salazar, quien resaltó lo realizado por el bombero, que además es empleado municipal y está al comando de una de las ambulancias del servicio 107.

“Es impresionante lo que ha hecho Nicolás (Cava) representando a San Pedro y todo el país, aparte me contaba que fue el único bombero voluntario de todos los que participaron, porque el resto eran todos profesionales”, destacó el funcionario.

“La satisfacción es doble porque el esfuerzo es triple a comparación del resto. Ellos tienen todo para preparase y lo nuestro fue todo sacrificio y muchas cosas las preparó el jefe nuestro que se da maña con los fierros y me armó todo”, reconoció Cava.

“Lo nuestro es entrenar todos los días y nada más, pero quedó demostrado que estamos algo lejos pero dentro de un buen nivel en el mundo ya que quedamos entre los 50 primeros entre 600 bomberos que participaron”.

“Se viven momentos inolvidables, me hice amigo de la gente de Kuwait con quien hasta hoy me seguía escribiendo para ver cómo había llegado. Me invitaron a participar con el equipo de ellos el año que viene y les expliqué que no era fácil estar y me dijeron que ellos me pagaban todo, es algo increíble”, contó el bombero.

“Ellos vieron que yo estaba solo y me adoptaron, en pocos días armamos una familia”.