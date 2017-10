A paso firme por el mundo

Como otros tantos sampedrinos que eligieron otros rumbos para mostrar su talento al mundo, Martín Castez se afincó en Querétaro, México, y hoy es un zapatero artesanal como pocos, que fabrica modelos únicos y que se consolida con su marca personal, “Castez Ermili Shoemaker”.

En nuestra ciudad se lo solía ver jugando al básquet en el Club Náutico o disfrutando de los deportes acuáticos juntos sus amigos en el riacho San Pedro, pero el destino quiso que probara otros horizontes, que conociera a su pareja y formara una familia, pero lejos de todo.

Desde su taller, explicó cómo fue evolucionando su vida, y qué fue lo que sucedió para que hoy se encamine a ser uno de los zapateros más reconocidos del mundo.

“Lo que hago es lo que se llama zapatería artesanal y tradicional, y tiene que ver con la forma en que están hechos los zapatos y los materiales que se utilizan, que dan como resultado un zapato que puede usarse por años y que luzcan muy bien y cómodos al pie del usuario”, contó el sampedrino en el aire de FM Génesis.

“Tengo 40 años y hace más de dos años que estoy en México, y nunca es tarde para cambiar de lugar, algo nuevo, esa es la premisa de mi vida”.

“Decidí dejar mi anterior trabajo que nada tenía que ver con esto, empezar a estudiar zapatería en Argentina, tuve viajes al exterior y estuve viviendo un tiempo en EE.UU, estudiando la zapatería artesanal y tradicional”, señaló.

“Cuando volví a la Argentina, decidí no quedarme y surgió la posibilidad de irme a Japón o EE.UU, pero terminé en México porque tengo familiares y he venido varias veces, y en esas últimas veces me crucé con la persona que estoy casado”, resaltó.

“Mi trabajo es hacer lo que una persona tiene como ideal en su cabeza de zapato, sea una línea, un par, lo que imagine, o ayudarlo a descubrir que es lo que le gusta”.

“Es todo personal y único, los gustos de las personas son similares pero con sus particularidades”

“En los clientes hay de todos, los zapatos que yo hago no manejan el precio que uno está acostumbrado a oír, todos los materiales que utilizo y las horas que empleo hace que el zapato tenga otro valor y se reduce mucho la clientela, pero hay mucha gente que es amante del zapato y no necesariamente tiene que ser adinerada”, contó orgullos Castez.