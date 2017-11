Una mujer dio marcha atrás y chocó la pared de un edificio

Un curioso accidente se produjo en la tarde del martes en pleno centro de la ciudad. Sucedió después de las 17 horas sobre la calle Arnaldo, entre Mitre y Pellegrini.

Una mujer que habita en esa cuadra y pretendía salir con su auto VW Polo desde el interior del garaje marcha atrás, terminó impactando fuertemente contra la pared de enfrente.

No se pudo determinar qué fue lo que ocasionó el siniestro pero un mal cálculo o una falla mecánica hizo que el rodado diera con su parte trasera contra la pared del edificio ubicado en Arnaldo y Pellegrini.

La señora no sufrió lesiones. El mismo ocasionó demoras y trastornos en el radio céntrico ya que el auto quedó cruzado sobre la calzada y hasta que no llegó un vehículo de auxilio no fue retirado de allí.