[Conte no abandona la pasión y subió a su barco a Alsogaray]

Hace poco más de dos años Javier Conte (42 años) se subió a lo más alto del podio de la clase Lightning en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. El medallista olímpico había vuelto del retiro para competir allí y le regaló a la misión argentina un -tal vez- inesperado junto a María Paula Salerno y Nicolás Fracchia, sus socios arriba del bote. Hoy, con una tripulación renovada (Julio Alsogaray reemplazó a Facchia), se entrena con la ilusión de repetir esa conquista. Y con ese objetivo en mente el trío está listo para ir en la búsqueda de la clasificación a Lima 2019.

Entre el 17 y el 20, Conte, Palermo y Alsogaray competirán en el Campeonato Sudamericano en Salinas que clasificará al campeón a la cita panamericana de la capital peruana. En ese mismo escenario disputarán además, del 21 al 25, el Mundial.

“El Sudamericano entregará una sóla plaza. El año que viene se repartirá el resto, pero nosotros queremos conseguirla ahora. Somos una tripulación nueva porque después de Toronto se sumó Julio y competimos por primera vez juntos hace un mes. Pero estamos muy bien. Gracias al apoyo del ENARD, que generó una transformación muy grande en el deporte argentino, venimos entrenando y preparándonos muy duro para conseguir ese boleto y estamos confiados”, le contó Conte a Clarín.

Los resultados lo avalan. En el Campeonato Norteamericano que se realizó en septiembre se llevaron el título. Fue la primera vez que un barco no estadounidense se consagró campeón del torneo, uno de los más importantes del circuito.

“Ese fue nuestro primer campeonato juntos. Y para mí, la primera competencia después de estar un año parado por una operación en el tendón de Aquiles. Y ganamos. Fue una alegría muy grande”, recordó el velista.

-¿Cómo te lesionaste el tendón?

-Fue el año pasado después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro a los que fui como entrenador de un equipo de Chile. Se me rompió solo, caminando, porque ya estaba bastante lesionado. Cuando me llamaron para integrar la tripulación para Toronto (NdR: fue en marzo de 2015 por la baja de Gonzalo Pollitzer), yo estaba retirado cumpliendo funciones como subsecretario de Deportes de la Nación y un poco excedido de peso. En tres meses tuve que bajar 18 kilos entrenando en doble turno y ya me dolía el tendón. En los Panamericanos me infiltraba casi todos los días. Después de Toronto mejoró un poco. Pero cuando volví de Río se rompió. Me operó Javier Maquirriain y a la semana ya estaba con la férula de vuelta en el gimnasio. Hoy estoy bien y sin dolor que es lo importante.

-En la primera etapa de tu carrera competiste en la clase 470. ¿Te costó adaptarte a un bote distinto?

-Toronto fue mi primer torneo en esta clase y el Campeonato Norteamericano de septiembre, el segundo. Y la verdad, no me costó. El barco es diferente y las sensaciones y la técnica también. Pero esa sensibilidad que necesitás para navegar la vas agarrando con los entrenamientos.

-¿Qué le aportó Alsogaray a la tripulación?

-Muchas cosas. Su experiencia de tres Juegos Olímpicos, su talento como navegante, responsabilidad y compromiso para el trabajo y el entrenamiento, conceptos tácticos diferentes porque está acostumbrado a navegar con flotas grandes. Además, él es el estratega y el táctico y yo paso a ser el timonel que es la función que hice toda mi vida. Así ahora estamos cada uno en su función correcta.

En Lightning muchos botes corren con tripulaciones masculinas. Pero en los Panamericanos esa clase es mixta. Por eso, para Conte, hacer toda la preparación con una mujer dentro del equipo es una ventaja. “Nosotros somos fanáticos del proceso y del trabajo. Creemos que navegar con hombres y luego cambiar a último momento un tripulante no es bueno. Preferimos ya encarar toda la campaña para Lima con el formato con el que vamos a correr los Panamericanos. Paula cumple a la perfección su función y no vemos que haya diferencias con los equipos 100 por ciento de hombres”, reflexionó.

En su versión DT llevó a Chile a su mejor actuación

Javier Conte tuvo el año pasado su cuarta experiencia olímpica. Aunque en Río de Janeiro 2016 vivió los Juegos desde un lugar diferente. El argentino viajó a la la ciudad brasileña como entrenador del equipo femenino chileno de la clase 470 integrado por Sofía Middleton y Nadja Horwitz que terminó en el 11° lugar y consiguió el mejor resultado histórico del yachting de ese país. “Yo viví tres Juegos Olímpicos como atleta y pensé que en Río, por ir como entrenador, iba a ser muy distinto. Pero no fue tan diferente porque lo viví con la misma intensidad que cuando era yo el que competía. Me sentí uno más del equipo. Hoy sigo trabajando como entrenador en la 470 femenina porque de eso vivo, pero también compito y me entreno en la clase Lightning. Y, además, lo que viví en Río el año pasado me renovó también el entusiasmo de volver a competir en un alto nivel”, admitió.

Aquel inolvidable bronce de Sydney 2000

[Conte no abandona la pasión y subió a su barco a Alsogaray]

Hace 17 años. Conte y de la Fuente se lucieron en 470. /AFP

Los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 quedarán para siempre en la memoria de Javier Conte. En su primera experiencia olímpica se colgó la medalla de bronce en la clase 470 junto a Juan de la Fuente. La dupla superó por un punto a Nick Rogers y Joe Glanfield en un final de película. Es que los británicos cruzaron la meta séptimos y empezaron a festejar el podio, pero los argentinos superaron a México en la última boya, quedaron décimos y les robaron el bronce. Conte participó luego en Atenas 2004 y Beijing 2008 en la misma clase con De la Fuente donde terminaron 13° y 10, respectivamente. Se retiró tras los Juegos de la ciudad china y volvió a competir en Toronto 2015.

