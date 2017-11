Entre las obras literarias ofrecidas durante la realización de la feria del libro sobresalió la del periodista deportivo y profesor, José Miguel Guidi. Bajo el título "Vidas deportivas", el autor ofrece un cuadro de entrevistas a reconocidos deportistas de la ciudad u otros que llegaron para dejar su sello o en todo caso un recuerdo, pero de esos que no se olvidarán así nomas.

En su presentación, Guidi, relató cómo se gestó su obra y por qué eligió a los protagonistas. Son siete entrevistas imperdibles, cargadas de anécdotas y emoción.

Uno de los capítulos está dedicado a “Juan Estrada, el hombre que ríe”. También aparecen otras historias como Emilio Homps: “Aprendí a navegar en la laguna de San Pedro”. El Seleccionado del ’41: Una hazaña todavía no igualada. Raúl Llusá, a 20 años del récord argentino de maratón. Daniel Zagabria y Juan Calabressi: “Volver empezar”. Osé Luis Santa Cruz: “El fútbol me da la libertad que no tengo”. Silvio Velo: “Cuando hay voluntad, hay mil maneras”.