Ariel Erlij, una de las víctimas del atentado terrorista en New York, era rosarino y empresario, desde hace unos meses había llegado a la ciudad de Ramallo con la propuesta de desarrollar allí un importante proyecto siderúrgico.

A partir de allí mantuvo un permanente contacto con el sampedrino Mariano Veiga, quien actualmente es el Secretario de Desarrollo Local de la Municipalidad de Ramallo, y el mismo funcionario fue quien habló de Erlij, a quien recordó por su sencillez y solidaridad.

“Era una persona destacada que estaba junto a su familia por hacer una inversión en Ramallo”, contó Mariano Veiga en el aire de FM Génesis.

“Es una gran pérdida para la provincia de Santa Fé, era una persona que le podía proporcionar a la ciudad de Ramallo una propuesta interesante”.

“Hoy estamos muy tristes porque es una pérdida muy significativa. Yo lo conocí como empresario pero una vez que lo conoces enseguida sabés qué tipo de persona es”, destacó el actual funcionario del municipio de Ramallo.

“Ivanar SA tiene intenciones de desarrollar una inversión de 5 millones de dólares y pretende instalarse en el parque Comirsa con su planta siderúrgica”.

“Es una planta modelo en todo aspecto, es una firma ejemplar”.

“Me cayó muy mal cuando me entere de la noticia, es una cosa que nunca me había sucedido, solo hace muchos años con la pérdidas de algunos amigos, porque la fatalidad es algo que no se puede remediar y no le tiene que pasar a ningún habitante del mundo. Son cosas complejas que te llenan la boca de un gusto amargo”, señaló.

“Ariel (Erlij) tenía un perfil tal cual se lo reflejó, era una persona singular y no tengo dudas que ayudó a sus amigos para que todos puedan viajar”, señaló con respectó al empresario fallecido.