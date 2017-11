Mientras los vecinos solicitan prontas soluciones en el barrio, las autoridades municipales trabajan para darles una rápida respuesta.

Desde hace unos días los habitantes del barrio La Tosquera iniciaron una protesta contra el estado en que se encuentra el centro de salud y otras mejoras que pretenden que se realice en ese sector de la ciudad.

El Secretario de Gobierno, Silvio Corti, fue quien habló al respecto y no solo que garantizó que las obras se realizarán sino que reconoció que los vecinos tienen razón.

“Tenemos cuatro objetivos a trazar en el barrio La Tosquera, y el primero de todos es el traslado del centro de salud a la casona que el municipio adquirió, el segundo es la escuela, el tercero es el destacamento policial y la cuarta posibilidad es la de desarrollar allí un plan de vivienda, pero insisto, la prioridad es el centro de salud”, confió Silvio Corti en el aire de FM Génesis.

“La gente tiene razón, hace años que en ese lugar no se hace nada, es una locura que esté funcionando así, los médicos y las enfermeras no pueden trabajar ahí, y ni hablar de la gente, que no tienen privacidad, por eso la prioridad es trasladarlo”.

“Ahora que el municipio compró este predio que tiene una casona podemos cumplir con lo que se le dijo a los vecinos de trasladar el Centro de Salud”.

“Naturalmente esto no se hace de un día para el otro, esa casona está muy deteriorada porque estaba abandonada necesita arreglos, ponerla en condiciones, cambiar parte de su infraestructura, si vamos a trasladar un centro de salud tiene que hacerse en las mejores conducciones posibles”, explicó luego.

“Ya se puso a trabajar, se habilitó la luz en el predio, no había medidor, por gestiones del municipio la Coopser lo puso y hoy hay gente trabajando”, señaló el funcionario.