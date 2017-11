La entrega de los premios Martín Fierro de radio estuvo llena de emociones. APTRA reconoció la trayectoria de las figuras que cambiaron el medio: Héctor Larrea, Magdalena Ruíz Guiñazú y Fernando Bravo.

Teté Coustarot presentó el homenaje a "un compañero de trabajo y de vida": Fernando Bravo. "Un tipo sensible, querible, que lleva a su familia y a la radio en sus entrañas, hace cincuenta años que su domicilio, es el aire", dijo la conductora en un video.

"Sinceramente muchas gracias, me alegra saber que en cualquiera de las mesas que puedo transitar, puedo encontrar un amigo. A veces en esta carrera el egoísmo prima sobre la generosidad, pero más que colegas, he cosechado amigos, porque prefiero el cariño y el afecto que la admiración", dijo el conductor al subir al escenario y le agradeció a todas las personas con las que trabajó en su medio siglo de carrera.

"Tuve la suerte de trabajar en empresas serias. Lamento mucho profundamente lo que le pasa a muchos colegas, periodistas, técnicos, operadores. Lamentablemente la suerte no los ha guiado por el mejor camino y se han topado con empresarios inescrupulosos que se acercaron por el dinero fácil y pensaron que la radio era para hacer política. Quiero decirles que la radio es un servicio público y debe ser usada para hacer periodismo y con la mayor lealtad posible...", aseguró ante la ovación de todo el público.

Envalentonado por su discurso, continuó con su descargo: "No sólo hoy defendemos a los compañeros que están sin laburo si no que tenemos que condenar a esos empresarios con nombre y apellido que quisieron llevarse la plata. Hay mucha gente que hace un esfuerzo anónimo para que las radios no cierren y para que las antenas sigan vivas. A todos ellos mi adhesión y mi agradecimiento".