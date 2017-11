Una nota presentada por distintas instituciones y las expresiones vertidas por algunos de los directivos firmantes originó la reacción de los actuales integrantes del Foro de Seguridad, quienes aseguraron que la entidad está oficialmente reconocida por el Ministerio de Seguridad y acompañada de varias instituciones, entre ellas, algunas que ahora los cuestionan.

“Están mintiendo a la comunidad toda, son unos fabuladores porque no tiene ningún sentido lo que están diciendo”, señaló algo molesto Américo Quintana en el aire de FM Génesis.

“El 16 de mayo de 2016 se conformó el Foro donde se eligen las autoridades, pero acá hay un productor rural que habló por otro medio donde dice que no obtuvieron invitación, pero la invitación no se hace en forma personal, ahora salvo que quiera que le mandemos la invitación con un moñito para que se sientan identificados, a mí no me invitaron nunca, fui yo el que se acercó”, aseguró el concejal y forista.

“Por otro lado, el día que se conforma el Foro de Seguridad, firma Eduardo Salmoiragui por la Sociedad Rural, donde también firma Daniel Biscia, Juan Gutierrez, Jorge Mora, el Dr. Peña, y muchos dirigentes más”.

“Acá se hace un llamado a la asamblea publica y participa quien quiere y quien tiene ganas, se han pasado distintos momentos, pero el que participa del Foro es el pelotudo que pone la cabeza, a mí me gusta hablar así para que la gente entienda porque sino nos siguen mintiendo, nos siguen mintiendo mal”, expresó.

“Es decir, el día 16 de mayo se conforma el Foro y el 25 de julio se notifica al Ministerio de Seguridad de la conformación del mismo, esté el acta y todas las firmas que antes mencioné. Hemos hecho un montón de reuniones, y hasta en la sede de la Sociedad Rural por distintas situaciones que pasaron los productores, pero el problema más grave de esto es que tanto los concejales como el ejecutivo en la p… vida participaron, esa la verdad”.

“Los pavos que ponemos la cabeza somos nosotros. La ley 12154 es muy clarita y dice que tienen que participar el Intendente o un delegado del ejecutivo, y un concejal por cada bloque político, pero nunca lo hicieron”.

“Son como la gata flora, pero esto está conformado oficialmente”, afirmó Américo Quintana.