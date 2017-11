El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou presenció este martes en la sala de audiencias del juicio oral en su contra por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, la declaración de José Capdevila, ex jefe de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía, quien se refirió a la participación que tuvo la cartera que conducía el ex funcionario del kirchnerismo en opinar sobre si correspondía o no levantar la quiebra fiscal que pesaba sobre la imprenta.

Con fuerte custodia del Servicio Penitenciario Federal, Boudou fue ingresado a la alcaidía de Comodoro Py 2002 con casco y esposado, y, poco después, llegó a la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal 4, ya sin esposas y de traje.

Si bien Boudou había solicitado no presenciar el juicio el pasado martes a raíz de haber sido detenido por orden del juez federal Ariel Lijo por asociación ilícita y lavado de dinero en el marco de otra causa, pidió escuchar a un testigo de vital importancia para la causa.

Además del ex vicepresidente, entre los acusados, escuchaba el también preso José María Núñez Carmona -también alojado en Ezeiza pero en otro módulo-, en tanto que el otro enjuiciado, Alejandro Vandenbroele, no asistió a la audiencia y sí lo hizo su nueva defensa oficial, luego de haber pedido en la fiscalía federal de Jorge Di Lello este lunes, incorporarse al programa de protección de imputados colaboradores, que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación.

“Estoy un poco nervioso, me tuve que ir del país, perdí mi trabajo, mi trayectoria y mi carrera en el Ministerio de Economía por esta causa”, manifestó Capdevilla frente a los jueces, quien además recordó que ingresó a Economía en 1991 en la gestión de Domingo Cavallo y fue funcionario de carrera.

En este contexto, remarcó que nunca antes había tenido que dictaminar si correspondía o no levantar una quiebra, como hizo Economía en la causaCiccone bajo la gestión de Boudou.

“Era una cuestión que excedía lo legal, era una cuestión de mérito o conveniencia”, agregó el testigo, quien precisó que renunció al organismo a pedido del sucesor de Boudou, Hernán Lorenzino, quien le dijo que “no era confiable”.

