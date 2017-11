Mientras se aguardan los resultados de las pericias, el abogado defensor de Héctor Ordoñez, se refirió a la situación de su cliente quien desde hace una semana permanece con arresto domiciliario. Previamente había estado detenido en una celda de la Comisaría de Ramallo y eso despertó el reclamo de su abogado particular quien presentó un habeas corpus para lograr así el arresto domiciliario.

El acusado, de 83 años, está señalado como quien le disparó a un grupo de niños que jugaban a la pelota y alcanzar a herir a uno de los menores en una de sus manos.

“Estoy tranquilo por la salud de este hombre quien estaba en condiciones pésimas, en desconocimiento hasta el mismo juez de la causa sobre lo que le estaba sucediendo, investigando después como fue la cuestión por la que fue tirado en un calabozo en mal estado, encerrado con rejas, como si se fuera a fugar, cuando es una persona que no puede ni caminar para ir al baño, pobre”, dijo el abogado Daniel Spirópulos en el aire de FM Génesis.

“Cuando digo pobre me refiero a la condición de ser humano, un hombre de 83 años que está en esas condiciones no es pobre, me quedó corto, es indignante, no se puede condenar a una persona sin un juicio previo”. “Qué pasa si no fuera culpable?”, se preguntó.

“Dicen que lo vieron tirar, pero nadie sabe a cuantos metros estaba el hombre, estaba a más de cien metros”.

“Una de las pruebas elementales va a ser cómo pudo el menor saber que el que produjo el disparo fue Ordoñez, otra prueba será establecer con qué disparó Ordoñez, tenía elementos para disparar?, tenía intenciones de herir o matar? en que se basa el delito?”.

“No es una lesión grave, es leve y así está establecido”.

“Yo no digo que el hecho no sea grave, estoy siendo objetivo en mi opinión porque cuando hay una lesión hay que calificarla, hay lesiones graves y leves. Las graves son las que dejan una incapacidad permanente en el miembro para funcionar, pero no ocurre en este caso porque es una lesión leve”, remarcó Spirópulos.

“La calificación del delito es provisoria, se lo está calificando como tentativa de homicidio, pero se sabe si Ordoñez lo quiso matar al chico? Esto se va a resolver cuando se dicte una sentencia”.

“Hoy para mí es un pobre hombre que está atravesando un momento terrible, también el chico, que la está pasando muy mal como el hombre, los dos son víctimas. Pero el hombre es tan incapaz como el chico y no se lo puede tirar en una celda sucia, por eso actué y tomé la defensa”.