En el marco de la causa caratulada como “Boudou, Amado y otros/abuso de autoridad y violación deberes de funcionario público (art.248), negociaciones incompatibles (art.265), malversación de caudales públicos (art.260).”, el sampedrino José Capdevila, quien en su momento se desempeñara como Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, prestó declaración como testigo en Comodoro Py.

Lo hizo por el término de cuatro horas y ante la presencia del propio Amado Boudou, quien había solicitado con antelación poder presenciar la declaración del sampedrino, que para muchos es un testigo clave en la investigación.

“Después de cuatro horas de declaración estoy un poco agotado, fue una jornada larga y sobre todo por el hecho de que estaban las defensas de los imputados, más los miembros del Tribunal, más el Fiscal, más la Oficina Anti Corrupción, eran muchos los que querían hacerme preguntas, tuve que estar disponible por mi calidad de testigo para poder aclarar cuál fue mi opinión que implicó el dictamen por el cual decía que no debía el Ministerio de Economía intervenir en un proceso que era propio de la Administración Federal de Ingresos Públicos y que no era necesaria la intervención del Ministerio de Economía, que era el de otorgarle un plan de pago a la empresa Ciccone”, contó Capdevila en el aire de FM Génesis.

“Cuando se va Boudou del Ministerio a la Vicepresidencia y yo me voy del Ministerio en medio de amenazas, hoy siento un gran alivio de haber terminado esta dolorosa etapa de mi actividad profesional, que determinó en un triste hecho que no es recomendable para nadie, que es el de tener que irse del país de uno y no saber cuándo se puede volver”.

“Yo ya estaba afuera cuando muere Nisman, pero sí fue una prorroga en mis ganas de volver al país, ya había pasado como un año de que estaba afuera pero la muerte del fiscal me hizo repensar la idea y seguí afuera unos meses más hasta que cambiaron un poco las condiciones políticas”, contó el sampedrino.

“La verdad que nunca había estado en calidad de testigo en un juicio oral y menos en una causa de esta envergadura, donde es la primera vez que un vicepresidente está sentado en el banquillo de los acusados y tenerlo enfrente a él y los otros acusados, cuando nunca pidió ir y a la mía sí fue, la realidad es que la experiencia y la tranquilidad de conocimientos sin experiencias de este tipo de cuestiones dentro de todo estuve bastante tranquilo, pero es una situación dura e incómoda”.

“Los mire a la cara a todos y dije lo que tenía que decir”, afirmó Capdevila luego de prestar declaración en Comodoro Py.

Sobre su salida del Ministerio, Capdevila relató: “Lorenzino, que ya venía trabajando como Secretario de Finanza de Boudou, es el que me pide que me vaya porque dijo que necesitaba gente de confianza, cuando en realidad mi función que era la de ser Director de Asuntos Jurídicos solo requería tener capacidad y ser imparcial pero no le interesó, solo la de tener una amigo que le dictaminara y le dijera sí Ministro”.

“Uno no debería decir nunca más ante la posibilidad de volver a trabajar en la función pública pero el costo humano fue muy grande y lo repensaría”, resaltó.