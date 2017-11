Se desarrolló el primer Seminario en Muralismo

Durante tres días, más de quince artistas de diferentes lugares, trabajaron arduas horas en un lateral del taller de arte ubicado en el mismo Complejo.

Las actividades estuvieron dirigidas por la Profesora Carmela Cignetti (Rio IV Cba) y la Lic. Mariana Maroli de San Pedro.

Los artistas participantes fueron Cristina Moyano de Mar del Tuyu., Gisela Herrera de Punta Alta; Mariana Domínguez de Rio Cuarto, Cba.; Juan Carlos Satre de Pilar, Bs. As.; Mónica Gómez de La Plata; Nora Cosso de Gualeguay, Entre Ríos; Patricia Rosselli de José Mármol, Buenos Aires; Silvia Carolina; Reinoso de Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero; Silvina Lobos de Catamarca, Stella Maris Ponce de Gualeguay, Entre Ríos; Valeria Pavía de San Pedro, Marcela Bourdieu de Pilar, Bs. As.; Mónica Nelli de Pilar, Bs. As.; Cristina Remersaro de Victoria, Entre Ríos. Todos realizaron unas piezas en cerámicas exclusivas que fueron incorporadas en el proyecto, desde Brasil, Carolina Kawal y Azul Azulejos, de La Plata.

Todos estos participantes experimentaron de la mano de Cignetti distintas técnica de cortes para la elaboración del mosaico, en método directo y doble directo, la artista del mosaico con su experiencia en el campo del muralismo revalorizo las zonas de relieve en un muro exterior de 15 metros de largo por 3,5 de alto; La escultora Maroli explicó cómo surgió la idea del taller de arte y así generar un mural en una pared con huecos no convencionales. Además, los participantes experimentaron la técnica del esgrafiado dejando cada uno en el mural su firma y su lugar de residencia.

El mural está emplazado en el “Taller de arte“, en el complejo Las Amalias, en la parte interna del campo, en la entrada del laberinto que será visitado por muchísimos sampedrinos y turistas. Todos los participantes fueron parte de un mural único elaborado con diversidad de materiales y características diferentes a las tradicionalmente conocidas ya que tiene huecos, bajos y altos relieves.

Las artistas, en diálogo con FM Génesis y www.sanpedroinforma.com.ar, expresaron su satisfacción por la convocatoria y respuesta recibida por parte de cada uno de los artistas que trabajaron durante estos días y remarcaron la jerarquización que recibieron por las características del Seminario.

El seminario tuvo su importancia y la Directora de Turismo, Lic. Marcela Cuñer, gestionó los trámites para que el programa se declare de interés Municipal, bajo el número 0998-2017, firmado por el Sr Intendente municipal Cecilio Salazar.

El mural representa la figura de la Pachamama pariendo los cuatro elementos de la naturaleza entre el día y la noche. En su abultado vientre se encuentran los símbolos locales, los frutos de la tierra (naranjas, duraznos, limones, rosas, peces, serpiente, pájaros, trigo, maíz, girasol, entre otros).