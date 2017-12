Haciendo gala de una envidiable memoria y de un extraordinario material de archivo que fue recopilando con el paso de los años, Fernando Chiodini presentó en público “Historias Chicas de un Pueblo Grande II”, el segundo libro donde cuenta distintos acontecimientos ocurridos en la ciudad años atrás.

El acto de presentación se desarrolló en el Museo Histórico Fray José María Bottaro ante una buena concurrencia.

“El libro habla de la tragedia aérea que hubo en el Aeroclub, cuando se cayó el avión y se mataron tres personas, entre otras cosas”, contó Chiodini a este portal. “Habla de “Cachito” Pascual, de la celebración de la escuela de arte y oficio”.

“Habla de un señor, un médico ilustre, un estanciero de San Pedro, tenía un campo pasando Villa Sarita, cerca de 2000 hectáreas, que entre joda y otras cosas se quedó sin nada, habla de Enrique Garret, habla de todo un poco”, destacó.

“También habla del cierre de la laguna, un artículo que escribió Mario Keudel, la primera carrera automovilista que estuvo en San Pedro en el año 1938”.

“Un amigo me dice que soy un ratón de archivo, porque me la pasó revolviendo papeles, y buscando recortes de diario”, contó entre risas. “Siempre me ha gustado escribir, en El Imparcial escribía siempre, en los concursos de pesca siempre hacía los comentarios, en el Club Unión también, siempre he estado ligado al periodismo”, resaltó.