En un documento elaborado por la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la institución reconoce que el año cierra con un saldo positivo, a pesar de que las expectativas en el comienzo eran pesimistas. Los motivos del cambio: la apertura de los créditos hipotecarios y un mayor caudal de inversiones provenientes del blanqueo. En charla con Clarín, Alejandro Bennazar, su presidente, cuenta cómo su entidad trabaja para acelerar los tiempos de otorgamiento, entre otras cuestiones.

- ¿El sector estaba preparado para responder al aluvión de beneficiarios de créditos hipotecarios?

- Los socios estaban preparados a pesar de los años en que hubo una baja de los créditos. Los que no están preparados todavía son los bancos, por eso estamos colaborando mucho en particular con tres entidades, que nos han pedido apoyo.

- En el trabajo cotidiano, ¿Cómo perciben las inmobiliarias esta falta de “gimnasia” de los bancos?

- Por la demora. Desde el año pasado venimos diciendo que si las estructuras inmobiliarias no ayudaban habrían demoras de 90 a 180 días. Finalmente se redujo un poco y pasó de 90 a 120 días, pero todavía falta. Donde funcionan los precalificadores de créditos la espera es menor.

- ¿En dónde está la mayor demora?

- Actualmente lo que hace un precalificador de crédito de la CIA es evaluar la situación de la persona en el momento en que la está atendiendo. Se habla hasta qué monto se le puede otorgar y en base a eso se hace la búsqueda. Esto permite ahorrar entre 15 y 20 días, porque antes lo que sucedía era que se salía a mirar propiedades a ciegas. Con un acuerdo del banco, en 7 o 15 días la entidad califica y luego va la empresa tasadora. La CIA está trabajando en una normativa de tasación para que podamos ser una empresa tasadora con lo que reduciríamos el tiempo a sólo uno o dos días, cuando hoy la espera es de entre 10 y 30 días. En definitiva, reduciríamos a 60 días el otorgamiento del crédito y la escrituración del bien.

- ¿La demora es en todo el país igual?

- Sí. El tema es que los avances en tecnología no van acompañados de una buena velocidad de aprendizaje de la persona. Debería haber más capacitación porque no nos olvidemos que el crédito estaba desmantelado en la Argentina. Nosotros creemos que la segunda etapa del crédito hipotecario comenzará a partir de marzo de 2018 y que será con mayor dinamismo. Si ahora se otorgan entre 100 y 120 mil dólares, el año entrante calculamos que el promedio de compra superará los 150 mil dólares.

- ¿Por qué cree que aumentará el monto a otorgarse?

- Porque los bancos habrán dinamizado el acceso a la vivienda. Ya han estirado los plazos, aumentaron el rango de calificación y aparte los créditos prácticamente son ilimitados.

- ¿Qué diferencias hay con los 90?

- Creo que el descubrimiento de la UVA como unidad de valor ha sido un gran logro. Por eso está remitiendo unos resultados que ni siquiera el sector inmobiliario esperaba.

- ¿En qué consiste la propuesta que hizo la entidad sobre las garantías para alquilar?

- La CIA plantea sustituir la garantía propietaria por un sistema de alquiler seguro (SAS). Esto se articula con un registro de inquilinos cumplidores y precalificación de crédito. Actualmente se usa mucho la garantía propietaria. Lo que pretendemos, como todo país avanzado, es que se sustituya por una compañía que ofrezca seguros de caución o de fianza. Al inquilino le es muy engorroso ingresar a una propiedad y conseguir una garantía propietaria. Estamos trabajando mucho en eso, tuvimos reuniones con la Cámara de Diputados y logramos un par de modificaciones en el proyecto de ley. En los próximos días seguiremos trabajando en ese tema.

- ¿Cómo los afectó que la Legislatura porteña haya eximido del pago de comisión a los propietarios?

- En la Ley nacional estamos tratando de que se cambie la palabra “comisión” por “honorarios”, para que se tenga en cuenta que éstos deben ser pagos. Nuestra actividad profesional consiste no sólo en evaluar al inquilino sino en confirmar que la propiedad sea de quien corresponda, que ésta esté en buenas condiciones y la documentación esté en regla. Se hace un trabajo muy exquisito sobre esa propiedad. No estamos de acuerdo con no percibir una remuneración por este trabajo, porque no es justo. Esta modificación en la Ciudad provocó que los propietarios pasaran sus bienes de alquiler a venta, aumentando su valor.

- ¿Por qué? Una opción es que el propietario se haga cargo de la comisión que ya no paga el inquilino.

- Porque esto implica una intervención no sólo de los honorarios profesionales sino del valor locativo. Tras que la renta es magra, ante la intervención del mercado el propietario prefiere que cambies su unidad por un local comercial, o se va al mercado financiero. Hoy la renta anual de un inmueble residencial está entre el 2 y el 2,5%. En realidad, una propiedad se compra más como resguardo que para obtener una ganancia. Las cocheras y las oficinas, en cambio, están pasando por un buen momento.

- ¿Qué expectativas tiene para 2018?

- Queremos que sea aceptado el boleto para hipoteca y que se incorporen los créditos para lotes. De hecho, debería hacerse un registro federal de boletos. Por otro lado, para que el sistema se sostenga los bancos van a tener que equilibrar las tasas a más de un 6% arriba del UVA. Es el debate que creemos se dará entre febrero y marzo.

