Junior Solmi: “Nos salió todo, menos el campeonato”

Recién llegado a San Pedro, y con la sensación de que podría haber dado mucho más, el piloto Junior Solmi hizo un balance de lo que fue su primera participación en una categoría nacional.

“Estoy muy contento por lo obtenido este año. No lo cerramos como queríamos pero estamos conformes. A principio de año no sabíamos qué queríamos hacer, llegamos a Copa Bora, queríamos llegar a la carrera, queríamos ganar una carrera, queríamos entrar a los play off, queríamos llegar a la última fecha con chances, y nos salió todo, menos el campeonato”, dijo Solmi en el aire de FM Génesis

“En La Plata hicimos lo que pudimos pero no nos ayudó el auto. Igual estamos contentos, amargado por no haber conseguido el campeonato. Estoy contento por las cinco victorias, y todos los amigos que conocimos y estrechamos relación”.

“En todo el año nos tocaron autos buenos y justo en la última fecha nos tocó un auto malo. Así son los campeonatos, dejamos un buen sello de los Solmi y el 115 a nivel nacional que me parece que es bueno”, resaltó.

Sobre su futuro y lo que podría venirse para el 2018, Solmi comentó: “Apuntamos a un TC Pista Mouras o un Mouras. Es muy difícil por el nivel presupuestario que se necesita pero tengo fe en poder estar”.