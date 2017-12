La Liga entregó los premios Pedro 2017

Con el Pedro de Oro por primera vez para dos instituciones, Independencia Fútbol Club y el Club Atlético Bánfield, la Liga Deportiva Sampedrina realizó anoche en la tradicional esquina de Mitre y Fray C. Rodriguez.



El premio se entrega desde el año 1984, fue Paraná FC el primer club en recibir el "Pedro de Oro", mientras que ese mismo año también fue para Tablense AC (Pedro de Plata como campeón de ascenso), Hugo Bellocchio (Pedro de Bronce al goleador), Juan Angel Comba (Pedro de Bronce, árbitro), Omar Ansaloni ((Pedro de Bronce, jugador del año), Jorge Alberto Bolla (Pedro de Bronce, periodista) y Lorenzo Luis García (Pedro de Bronce, deportista del año).



En la noche del miércoles fueron reconocidos todos los campeones de los distintos torneos y categorías, entre los que se destacaron Juan Cruz Corradini (La Esperanza) como revelación, Eduardo Balladares (Bánfield) como mejor jugador de primera división, Joaquín Gil como el mejor árbitro y el equipo sub-13 de La Esperanza (foto) como el mejor equipo del año (ganó los tres torneos de 6a. división, más el de clubes de FNF), entre otros.



Torneo Apertura "Pedro Barri"

CAMPEONES

1ra. div.:

Campeón: Independencia FC

Subcampeón: Sportivo Baradero

2da. div.:

Campeón: Ireneo Portela

Subcampeón: Gral. San Martín

3ra. div:

Campeón: Las Palmeras

Subcampeón: Paraná FC

4ta. div:

Campeón: La Esperanza

Subcampeón: Atlético

5ta. div:

Campeón: Club A. Mitre

Subcampeón: Independencia FC

6ta. div:

Campeón: La Esperanza

Subcampeón Paraná FC

Mejor jugador y Destacados:

1ra. div.:

MEJOR JUGADOR: Elías Salomón

DESTACADO: Agustín Poll

2da. div.

MEJOR JUGADOR: Camilo Córdoba

DESTACADO: Alejandro Peyroucelle

3ra. div.

MEJOR JUGADOR: Gastón García

DESTACADO: Bautista Maggio

4ta. div.

MEJOR JUGADOR: Mateo Oliveto

DESTACADO: Siro Hegi

5ta. div

MEJOR JUGADOR: Manuel Butti

DESTACADO: Julián Barrios

6ta. div.

MEJOR JUGADOR: Joaquín Hunziquer

DESTACADO: Juan Acosta

Goleadores

1ra. div.: Marcelo Rodríguez (Banfield) y Cristian Díaz (Las Palmeras)

2da. div.: Camilo Córdoba (Ireneo Portela)

3ra. div.: Tomás Portillo (Agricultores)

4ta. div.: Mateo Guerrero (Mitre) y Valentín Ortiz (La Esperanza)

5ta. div.: Marcelo Barrios (Independencia)

6ta. div.: Emil Servin (La Esperanza)





Torneo CLAUSURA "Román Misenti"





1ra. div.:

Campeón: Sportivo

Subcampeón: Mitre

2da. div.:

Campeón: Gral San Martín

Subcampeón: D. Alsina

3ra. div:

Campeón: Dep. Alsina

Subcampeón: Paraná FC

4ta. div:

Campeón: Paraná FC

Subcampeón: Agricultores Club

5ta. div:

Campeón: C. A. Mitre

Subcampeón: San Roque FC

6ta. div:

Campeón: La Esperanza

Subcampeón: Fundición FC



Mejor jugador y Destacados

1ra. div.:

MEJOR JUGADOR: Ariel Marín

DESTACADO: Francisco Espíndola

2da. div.

MEJOR JUGADOR: Rodrigo Pérez

DESTACADO: Elías Núñez

3ra. div.

MEJOR JUGADOR: Ramiro Rodríguez

DESTACADO: Nicolás Detler

4ta. div.

MEJOR JUGADOR: Álvaro Carmona

DESTACADO: Mateo Albarracín

5ta. div

MEJOR JUGADOR: Mirko Balmaceda

DESTACADO: Jordan Molina

6ta. div.

MEJOR JUGADOR: Ignacio Todón

DESTACADO: Dylan Aguirre

Goleadores

1ra. div.: Catriel Ferreyra (Central Córdoba)

2da. div.: Gastón Arnal (Mitre)

3ra. div.: Ulises Moreno (Agricultores)

4ta. div.: Denis Losada (Alsina), Daniel Miño (Paraná), Valentino Salvatierra (Paraná)

5ta. div.: Tomás Portillo (Agricultores)

6ta. div.: Elías Arzamendia (La Esperanza)







Torneo Final Daniel Stoccafisso





1ra. div.:

Campeón: Atlético Banfield

Subcampeón: Dep. Alsina

2da. div.:

Campeón: Atlético Mitre

Subcampeón: La Esperanza

3ra. div.:

Campeón: Las Palmeras

Subcampeón: Independencia FC

4ta. div.:

Campeón: Paraná FC

Subcampeón: Atlético Mitre

5ta. div.:

Campeón: Independencia FC

Subcampeón: Atlético Mitre

6ta. div.:

Campeón: La Esperanza

Subcampeón: Paraná FC

7ma. div.:

Campeón: La Esperanza

Subcampeón: Atlético Mitre



Mejor jugador y Destacados

1ra. div.:

MEJOR JUGADOR: Alejandro Pizarro

DESTACADO: Renzo Rossi

2da. div.

MEJOR JUGADOR: Lautaro Fleitas

DESTACADO: Pedro Abalos

3ra. div.

MEJOR JUGADOR: Braian Britez

DESTACADO: Agustín Calabressi

4ta. div.

MEJOR JUGADOR: Valentín Aranda

DESTACADO: Lautaro Varela

5ta. div

MEJOR JUGADOR: Zapata

DESTACADO: Genaro Novaro

6ta. div.

MEJOR JUGADOR: Valentín Saucedo

DESTACADO: Facundo Sierra

7ma. div.

MEJOR JUGADOR: Gonzalo Rodríguez

DESTACADO: Maximiliano Mohr

Goleadores

1ra. div.: Gabriel Rodríguez (Agricultores)

2da. div.: Elías Russo (Banfield)

3ra. div.: Agustín Calabressi (Independencia)

4ta. div.: Matías Abraham (mitre), Dante Zárate y Lautaro Servin (La Esperanza)

5ta. div.: Tomas Piquioni (Mitre)

6ta. div.: Mijael Casco (Paraná)

7ma. div: Thiago Álvarez (La Esperanza)





Reconocimientos

JUGADORES DE LAS DECÁDAS

(Década ´70) Edgardo Carlos Drago

(Década ´80) Carlos Zubieta

(Década ´90) Eduardo Torres

(Década 2000) Marcelo Taurizano



Cuerpos técnicos de Sub 15 y femenino



A colaboradores





ARBITROS:

Trayectoria: Carlos Neyra

Revelación: Damian Bertolini

Arbitro del año: Joaquín Gil

Valla menos vencida: Sexta división Club La Esperanza

Equipo más ganador del año: Sexta división Club La Esperanza

Técnico 1ra. div.: Aldo Repeti/Alberto Aguilar/Marcos Barlatay

Técnico Div. Inferiores: Gerardo Biain

Revelación jugador: Juan Cruz Corradini

Mejor jugador 2017: Eduardo Balladares



PEDRO DE ORO 2017:

INDEPENDENCIA FC

CLUB ATLÉTICO BANFIELD

El Clásico