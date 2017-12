Flavio Mendoza: “Mis abogados se están ocupando del tema”

La promoción de un espectáculo de acrobacias a realizarse en nuestra ciudad y donde se mencionaba que artistas de Stravaganza actuarían en la mega fiesta Day One el próximo 31 de diciembre, generó la reacción del exitoso coreógrafo y artista Flavio Mendoza, quien rápidamente utilizó las redes sociales para hacer saber su enojo.

A pesar que desde la organización del evento salieron a pedir disculpas públicas Mendoza no retrocedió ni un centímetro y tras ser consultados por San Pedro Informa respondió: “No quiero hablar porque mi denuncia al final le da prensa y estoy cansado de que usen mi nombre mintiendo a la gente. Mis abogados se están ocupando”, expresó.

"El show de acróbatas que se realizará en Day One se llama Interestelar, son los mismos que abren Tecnópolis, se trata de gran grupo de personas de las cuales algunas han trabajado en alguna oportunidad en shows importantes como lo es Stravaganza.

De parte de Day One pedimos disculpas si la información no fue clara, la idea no es confundir ni generar falsas expectativas. Dicho esto, ACLARAMOS que en Day One Flavio Mendoza no se presentará, como así tampoco nadie de su staff de Stravaganza", dice el comunicado publicado por los organizadores de Day One.