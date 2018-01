Fútbol: Paraná F.C. sueña en grande

Paraná FC de San Pedro comenzó su preparación para el próximo Federal C, que arranca el 28 de enero, y bajo las ordenes de Sandro Velasco realiza una intensa serie de entrenamientos.



La institución ya cerró a varios refuerzos, pero rezan por dos nombres en particular: Andrés Franzoia y Nicolás Gorobsov. Ambos, oriundos de San Pedro, están realizando la pretemporada y, si no les llegan ofertas concretas, se quedarían a formar parte del plantel en el torneo.



Cabe recordar que Franzoia pasó por varios clubes de Primera División, entre ellos Boca Juniors, Rosario Central y Huracán, mientras que Gorobsov realizó toda su carrera en el exterior, vistiendo la camiseta del Torino y Cesena de Italia, ACS Poli Timisoara de Rumania y Hapoel Tel Aviv de Israel entre otros.



Además, Paraná ya tiene una larga lista de refuerzos: Francisco Espíndola, Nicolás Ledesma, Agustín Poll, Josué Scavarda, Rodrigo Llul, Gabriel Sansó, Kevin La Fuente, Alexis Aguilar, Eduardo Balladares, Francisco Ramis, José Sepich, Benjamín Torrillo, Elías Salomón, Tomás Mastroianni, Leonel Camacho y Herman Schallibaum.

