Preocupación por la obra hídrica del rìo Arrecifes

La Sociedad Rural de San Pedro comparte con la comunidad y con las autoridades con competencia en el tema, la preocupación que persiste ante la falta de respuestas tras numerosas gestiones y acciones realizadas ante la Dirección Provincial de Obra Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, por las características de las obras que avanzan con la limpieza y saneamiento de la Cuenca del Río Arrecifes.



Celebramos que por fin se haya tomado nota de esta necesidad para aliviar las inundaciones, pero hemos recibido información acerca de que el ensanchamiento no cubrirá toda la extensión del río, generando un perjuicio para quienes tienen sus tierras en el tramo que no contará con esta mejora.



Según consta en la memoria descriptiva publicada en medios zonales, la adecuación y perfilado del cauce del río Arrecifes, comprende desde el puente del FFCC General Belgrano, km 146,850, ubicado entre la estación de Ingeniero Moneta y la localidad de Irineo Portela, hasta la ruta provincial 191, resolviendo un problema para algunos pero agravándolo para otros.



Los productores con tierras en la zona que no será saneada recibirán de manera muy peligrosa el efecto de esta obra y no existe información sobre una siguiente e inmediata etapa que brinde las mismas características a todo el cauce hasta su desembocadura.



Esperamos que se tome debida nota de esta preocupación sobre la que ya hemos puesto en conocimiento al Intendente Municipal, con la intención de que el beneficio para una zona no se convierta en un grave perjuicio para otra, con graves consecuencias.