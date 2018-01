Son varios los profesionales que efectuaron su residencia en el Hospital “Emilio Ruffa” pero con el paso de los años se fueron perfeccionando y buscando nuevos rumbos. Uno de los casos es el del cardiocirujano Yamil Ponce, quien muy joven realizó su preparación en nuestra ciudad, progresó y hoy es uno de los profesionales más reconocidos que cumple tareas en el hospital Argerich.

El destino quiso que el médico estuviera de guardia el mismo día en que el turista estadounidense, Joe Wolek, fue asaltado y apuñalado en el barrio de La Boca.

El Dr. Yamil Ponce es nicoleño pero realizó su residencia en San Pedro. Se desempeñó en la guardia, en el servicio 107 y hasta fue el médico de una de las delegaciones sampedrinas que participó en los Torneos Bonaerenses en Mar del Plata. Aun se lo recuerda por su carisma y sus noches de desvelo cuando en el hall del Hotel Pucará entretenía a los chicos tocando la guitarra.

Joe Wolek, que había llegado a Argentina el 25 de noviembre para celebrar su cumpleaños número 54. El viernes 8 de diciembre caminaba por Olavarría y Garibaldi, a unos metros de Caminito, en la zona de "las vías", cuando lo sorprendieron los dos ladrones. Recibió cerca de diez puñaladas que le provocaron lesiones en la aurícula izquierda y en el ventrículo derecho del corazón. También fue lastimado de dos puntazos en uno de sus pulmones. Una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital Argerich, donde fue intervenido de urgencia.

Allí estaba Yamil, no es muy común que un cardiocirujano esté en la guardia pero ese día le tocó. "Le quedaban minutos de vida", dijo el cirujano. "Eran las 8.15 de la mañana de ese viernes, yo voy solo un día por semana al Hospital Argerich, no sé ni cuánto gano pero es mi pasión la salud pública. Ese día llego y justo entra un paciente con varios orificios, estaba grave. No tenía pulso, el corazón latía muy bajo. No estaba sin vida, pero le quedaban minutos. Nosotros trabajamos así. Sin saber quién es, de dónde es o qué pasó, lo subimos a quirófano y operamos".

"Joe (Wolek) es una persona muy agradable, yo me relaciono mucho con mis pacientes y como hablo algo de inglés me pude comunicar bien. Me invitó a su casa en Los Angeles. Creo que gané un amigo", contó el especialista.