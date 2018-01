Maru Leone, quien escribió el libro “Morite de amor cagón”, y quién Lalo Mir alagó y leyó un tramo del libro en su programa, dialogó en FM Génesis y contó sobre sus inicios y la alegría que sintió cuando el periodista sampedrino le puso la voz a su libro.

“En realidad siempre escribí, desde muy chica, solamente que soy muy tímida y nunca me animé a compartir con otra gente, hasta me enojaba si alguien me agarraba y me leía las cosas que escribía ja”, contó Maru desde Mendoza.

Fue el primer libro que escribió Maru Leone, quién al comienzo publicaba sus escritos de forma anónima por vergüenza y que no sepan que era ella la que escribía: “Hace dos años que decidí empezar a publicar en Facebook pero de forma anónima, no quería que supieran que era yo, hasta que en un momento tuve que poner mi nombre porque me empecé a animar”

“Ahora ya no tengo problema en poner mi nombre, fue un paso bastante grande, la gente empezó a gustarle las cosas, empezaron a compartir las cosas y me escribían cosas lindas”, expresó.

En su programa, Lalo Mir, el periodista sampedrino, le puso su voz al libro, y la escritora no pudo evitar expresar su alegría: “Fue increíble, de las cosas más lindas que me pasó poder escuchar parte de mi libro en la voz de Lalo Mir, y que me haya entrevistado, en el momento que hablé con él estaba muy nerviosa, con muchas sensaciones a la vez, muy agradecida con Lalo”

El tramo del libro que leyó Lalo Mir:

¿Cuánto vivís en el ayer? ¿Cuánto en el hoy? ¿Cuánto en un mañana?

¡Que los muertos bien muertos están eh! y a mí me han contado que se la están pasando muy bien.

Que los amores de un ayer no te dejan ver quien se derrite por vos hoy ¿Entonces? ¿Cuánto más vas a vivir sin derretirte... endurecido por el pasado? Que estás vivo che... a ver si abrimos un poquito las persianas.

¿Y mañana qué? ¿Qué importa mañana? ¿Quién carajo te dijo que mañana vas a disfrutar de todo lo que hoy planeás? Si alguien te lo ha dicho, creeme que te está mintiendo. Nadie lo sabe. No te dejes engañar, es un curro.

Mañana te vas a acordar de ayer... como hoy de mañana y como ayer de antes de ayer. Mañana vas a querer que vuelva a ser hoy, para dejar de pensar en mañana y disfrutar de este hoy que ya pasó.

Entonces, en vez de esperar a que mañana tengas ganas de que sea hoy... disfrutá hoy. Dale che, no te me caigas, no te me engañes, no te me cagues.

Tocate el pecho... ¿Sentís? Sí mi amor, si señor, si señora... Usted está vivo, usted está viva. Hoy, ahora, ya... está latiendo.

¡A ver si nos dejamos de joder! Ponete a bailar, bamboleá la cintura pa" acá y pa" allá. Cantá, desafiná y rompete las cuerdas gritándole a la muerte en la cara que estás vivo. Decile que vuelva cuando tenga los huevos suficientes para llevarse tu sonrisa. Que se raje de acá, que se muera de amor cuando te vea abrazado a tu presente.

Dale che, ¿Vas a esperar a mañana? ¿Vas a perder tu hoy en un ayer? El sol te está esperando con mate y sopaipillas, salí a jugar.