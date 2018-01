Durante los últimos meses, desde el Círculo Médico de San Pedro expresaron su preocupación e incertidumbre.

La situación sigue siendo la misma, pero sumando aún más tiempo transcurrido sin novedades. A la fecha no se convocó a una Mesa Mixta de Diálogo, no se abonó el 30% remanente de Octubre ni los meses subsiguientes y no parece cercana una mejora en la burocracia que sobrevuela todas y cada una de las acciones o gestiones pendientes.

La novedad es una nueva invitación a una reunión mientras continúa la imposibilidad de comunicación con las áreas técnicas del IOMA para la resolución de cuestiones prácticas de funcionamiento.

La inquietud de todos los profesionales crece con absoluta razón. Con diversas interpretaciones sobre las razones de estas postergaciones que por ahora se mantienen en reserva y la esperanza de que definitivamente se normalice la relación, sólo hacen falta modificaciones muy sencillas.

Desde el Círculo Médico se aguardan novedades de manera urgente para evitar pasar a medidas más enérgicas que puedan trasladar a nuestros pacientes los graves perjuicios que hoy sufrimos los médicos. Lamentablemente en todo este desgaste los perjudicados son todos: los que aportan o aportaron para una cobertura como la que merecen y los que trabajan con un organismo que debe estar a la altura de las circunstancias.