En el día en que Roberto Branto fue trasladado al penal de máxima seguridad de Sierra Chica, los familiares de Nelson Lillo encabezaron una marcha pidiendo justicia a una semana de su asesinato.

La marcha, que se realizó en paz y con mucho respeto, partió a las 19:00 horas en la Comisaría Local, en Mitre y Moisés Novillo, hasta la peatonal encabezada por familiares del agente asesinado acompañados por amigos y una gran cantidad de ciudadanos sampedrinos conmocionados por el hecho.

"Ahora se tienen que hacer cargo los jueces o quien suelta a estas porquerías a la calle para que salgan a matar gente que no tienen nada que ver, que se termine, por favor que se termine esto porque sino siempre vamos a seguir llorando hijos", fueron las duras palabras del padre de Nelson Lillo.

"Tienen que tomar cartas en el asunto y terminar con esto, por favor, no pueden soltar un tipo que faltaban 10 años para salir de la cárcel, que lo revea alguien, solamente ellos tienen derechos humanos, nosotros no, no tenemos ningún derecho humano", pidió el padre del agente.

"Agradecemos a la gente por el acompañamiento, por el apoyo que tuvimos, y seguir pidiendo justicia por mi hermano y que este tipo no salga más de la cárcel, por favor se lo pedimos a los jueces y fiscales, a quien sea, justicia por mi hermano", expresó entre llantos la hermana del oficial asesinado el pasado jueves, y por último agregó: "27 años tenía mi hermano, recién empezaba, y este tipo le sacó toda la ilusión y proyectos que tenía".

La marcha culminó con un minuto de silencio en recuerdo de Nelson Lillo, que fue asesinado por delincuentes el pasado jueves cuando intentó evitar un robo a un camión repartir que provenía de la ciudad de Baradero.