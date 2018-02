Federal C: Derrota de Las Palmeras ante Sarmiento

Por la segunda fecha del Torneo Federal "C", Zona 8 de la Región Bonaerense Pampeana Norte, Sarmiento de Zárate superó a Las Palmeras de Río Tala (Liga Sampedrina) por dos a cero en cotejo disputado en cancha del elenco zarateño.



Los goles fueron convertidos por Cevasco y Murinigo, uno en cada etapa y el segundo de tiro penal. Fue expulsado Parera del equipo visitante.



El partido fue mediocre, durante varios minutos los arqueros fueron espectadores de lujo, no hubo control de la pelota, fue como un round de estudio, amagaban pero no lastimaban. La primera llegada del local fue a los 14m con un tiro de media distancia que contuvo Parera a Murinigo.



Sin hacer demasiado, fue un lapso donde Sarmiento jugó más en campo contrario, por la izquierda del ataque, Tejera hizo un llamado de atención a la defensa a los 16m y 1minuto más tarde tras pase de Murinigo, apareció Cevasco para definir y dejar en ventaja al local.



Sobre los 20m Las Palmeras fue quien intentó, claro está con el piso muy desparejo jugar por abajo era casi imposible, pero "Piti" Gómez se cargó el equipo por algunos minutos y con su habilidad fabricó dos tiros libres, se encargó el mismo de ejecutar, en el primero el arquero Sánchez se cayó cuando salía -en un área que después le jugo una mala pasada a Parera en el complemento-, la pelota pasó muy cerca y en el restante por arriba del travesaño.



Pero el elenco de Pistan se convirtió en dominador de las acciones por unos breves minutos, allí dos cabezazos, Gastellu de un centro frontal de Perfume y Fleitas tras desborde del mismo Perfume ya en tiempo cumplido, en ambos sin chances el arquero se fue apenas desviado. Sin dudas que el empate era lo que mejor le sentaba al partido, pero el local se fue con la ventaja mínima.



Para el complemento pensamos que no sería complicado levantar el resultado para los talenses, más si tenemos en cuenta que a solo 30 segundo una guapeada de Martínez le permite ganar la pelota en mitad de cancha y con sorpresa toca de primera para Fleitas, enviando un centro a la altura del grande que Berrini de media vuelta busca el palo más lejano de Sánchez, luciendo el 1 ya que tapó el remate abajo y contra el palo.



Pero fue un espejismo, desde allí nunca pudo desplegar su juego la visita que lo llevó a ganar en el debut, el piso no permitía dar dos pases seguidos por abajo, y en esa confusión ganaba el local que con simpleza se fue haciendo del balón.



Tanto que Las Palmeras llegó con algún remate de media distancia, pero nunca le llegó a los delanteros la pelota clara, menos aún con una defensa que siempre obtuvo la colaboración del medio cuando el rival pasaba la mitad de cancha. Las Palmeras cada vez más lejos del arco y el local en base a entusiasmo y muchas ganas empezó a crear algunas chances, no muy claras, pero jugaba más cerca del arco rival que del propio.



A los 37m llega una jugada que define el partido, pelotazo largo que pica en el área, salió para cualquier lado, Parera en el afán de evitar el corner y Cevasco en busca del balón, da la sensación que el delantero le está ganando la pulseada al 1 y este con su brazo extendido alcanza a tomar el pie, no dudó el árbitro Alejandro Caraballo Bernal de marcar la pena máxima y tampoco de expulsar al golero sampedrino.



Ingresó Elías Salomón, se fue Torrens y ejecutó el penal Patricio Murinigo para elevar a dos la diferencia, la que fue definitiva minutos después.



Si decimos que el estado de la cancha perjudicó más a Las Palmeras estamos en lo cierto, en la confusión del juego sacó provecho el local, pero también es cierto que el elenco de la Liga Sampedrina no fue ni la sombra de su debut ante Paraná, donde ganó y gustó a su gente.



Falta mucho aún, hay tiempo de recuperarse, pero para ello deberá parecerse al equipo del debut.



Por el mismo grupo juegan este domingo en el Estadio Municipal de San pedro Paraná FC y Estrada FC de Zárate, desde las 17:30 horas. Transmite El Clásico por FM Génesis desde las 16:30 horas. Por internet www.fmgenesis.com.ar y por celular bajando la aplicación (gratis) de tunein.com/radio/Genesis-FM-1067



Síntesis



Sarmiento (2):

Cristian Sánchez, Fernando Falco Cattaneo, Ignacio Boninsegna, Francisco Rodríguez, Leandro Pereyra, Axel Martínez, Esteban Cevasco, Daniel Bellizzi, Mauricio Tejera, Damián López y Patricio Murinigo. Relevos: Juan Galeano, Lautaro Pereyra, Jerónimo Loeffel, Luis López y Leonel Melgar



Las Palmeras (0):

Guido Parera, Eduardo Spósito, Sergio Torrens, Maximiliano Perfume, Facundo Gastellu, Esteban García, Martín Fleitas, Darío Martínez, Jonathan Berrini, Fernando Gómez y Luis Romero. Relevos: Elías Salomón, Miguel Velo, Nazareno Gómez, Gastón García y Agustín Calabressi.



Goles: 17m Esteban Cevasco (S) y 83m Patricio Murinigo (S) de tiro penal.

Incidencias: Exp. a los 82m Guido Parera (LP)



Cambios: 70m Loeffel por D. López, 84m Melgar por Cevasco y 87m L. López por Tejera (S). 59m N. Gómez por Martínez, 82mm Elías salomón por Torrens y 88m G. García por Berrini (LP).



Árbitro: Alejandro Caraballo Bernal (Terna de la Liga de Escobar)

Asistentes: Alejandro Domínguez y Gastón Pernot.

Cancha: Sarmiento



Próxima fecha (3°)

Sarmiento vs Paraná FC

Las Palmeras vs Estrada FC

EL CLÁSICO SANPEDRINO