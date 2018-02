A través de las redes sociales, ciudadanos sampedrinos se autoconvocan para una manifestación en contra del aumento de las tarifas eléctricas.

La autoconvocatoria es para el próximo miércoles a las 10:00AM en la puerta de la COOPSER, y de ahí marchar hasta la puerta de la Municipalidad. Los aumentos, en casas particulares llegan hasta casi los $5000, y en locales son aún superiores debido al aumento impulsado por el Gobierno Nacional, y adherido por la Gobernadora María Eugenia Vidal.

A raíz de la convocatoria, COOPSER dio a conocer un comunicado en relación al aumento de tarifas:

Ante el previsible efecto social que genera la aplicación de una nueva instancia de la escala de aumentos autorizados por el Gobierno Nacional para las empresas generadoras de energía, COOPSER recuerda que los mismos no son resueltos por la administración de la COOPERATIVA y que la totalidad del ajuste es girado a los proveedores del servicio que se distribuye en todo el Partido de San Pedro.



Estos aumentos generan una inquietud hacia la COOPERATIVA que no se condice la causa real de la medida ya que no ha sido modificado el componente de la facturación que cubre el costo de distribución en el que sí, la COOPERATIVA es el destinatario.



Como una señal de acompañamiento para este momento económico, hace algunos meses se eliminó la Cuota de Capitalización, recurriendo a la única alternativa de resolución directa desde el Consejo de Administración.



Lamentamos que el malhumor que provoca este ajuste pueda ser el disparador de reacciones con otras intenciones y reiteramos que, como siempre, ante cualquier duda o solicitud especial, el Consejo de Administración se encuentra a total disposición de los socios.