Federal C: Goleada de Paraná ante Estrada de Zárate

Completando la segunda fecha del Torneo Federal "C", Zona 8 de la Región Bonaerense Pampeana Norte, Paraná FC recibió a Estrada FC de Zárate en el "Coloso de Cemento" del Estadio Municipal. Fue con goleada, 5 a 1, tantos logrados por Espíndola en tres ocasiones, Alvarez y Longueira. El descuento fue de Damián Bochini.



Paraná jugaba con la necesidad de recuperarse ante la derrota del debut, jugando con un ganador en la fecha inicial, Estrada FC de Zárate.



Más incisivo Paraná, pero sin grandes diferencias, mejoró con respecto al debut, varios cambios implemento Velasco, uno obligado, la partida de Nicolás Gorobsov al fútbol de Estados Unidos y los demás tácticos.



Para la visita fueron peligrosos Rodrigo Bochini quien a los 2m tuvo una chance y a los 40m cuando Abrigo y Ramón no se entendieron tras el pase largo del volante, pero el lateral salvó la valla local, luego habilitación de Cabrera a Roldán y el delantero se equivocó en la definición.



En Paraná contabilizamos una buena jugada que pasó por Poll y este para la subida de Schallibaum, con remate desviado cuando quedó frente al golero, luego un par de llegadas que no terminaron bien a pesar de la concepción de la jugada y sobre el final le pegó Espíndola (de buen partido), dio rebote Marcos Navarro, la ganó Aguilar y dio pase en profundidad a Ramis, pero este estaba en posición prohibida. No hubo tiempo para más. El empate no es mal negocio para la visita, mientras que para el local los tres puntos es lo que vale.



Paraná perdió a su delantero Franco Boaglio a los 36m con lesión en su tobillo (esguince). Fue trasladado al Hospital a instancia del Dr. Paulo Piquioni, presente en el "coloso" para conocer la gravedad de la lesión y una mejor atención.



En el comienzo del periodo final, sólo 2m, aprovechó Alvarez en un pase entre los defensores que lo dejó de frente al arquero, lo eludió y definió muy bien para poner en ventaja al local. Respondió con remate cruzado Roldán, apenas desviado.



De contra Paraná llegó al segundo, todo mérito de Fran Ramis, quien le ganó en el mano a mano al defensor Aranda y metió un pase excepcional para Francisco Espíndola, quien definió como es su costumbre, Paraná 2 a 0.



El mismo jugador liquidó el pleito, otra vez "Pancho" Espíndola convirtió un golazo para la goleada y la punta albiroja.



La figura de la cancha entregó otro pase a Poll dos minutos más tarde, una mano en el área, penal que convirtió en gol Longueira para disfrutar de una goleada merecida, por su actitud y la constante búsqueda del arco contrario.



Descontó Damian Bochini a 5m del final, un gol que parece poco, pero en este tipo de torneos cortos puede ser mucho..,pero otra vez Espíndola, desde 35 metros sorprendio a Navarro y puso el quinto ya en el descuento, para cerrar una magnífica actuación.



Francisco Espindola le dijo a el Clásico: "Hicimos un gran partido, revertimos la imagen del debut y pudimos ganar muy bien, sin dejar dudas y por suerte me fue muy bien" ante la alegria de todo el plantel.







Síntesis



Paraná 5 - Estrada FC 1



Paraná: Abrigo, Schallibaum, Camacho, Torrillo y Ramón; Poll, Alvarez, Aguilar y Scavarda; Espíndola y Boaglio. DT: Sandro Velasco

Relevos: Seery, Sepich, Trelles, Longueira y Ramis.



Estrada FC: Marcos Navarro, Mansilla, Bonelli, Aranda y Villalba; Damian Bochini,Cabrera, Brun y Rodrigo Bochini; Roldán y Mercury. DT: Horacio Lares

Relevos: Braian Navarro, Bruno, Gómez, Valentino Bochini y Franco Navarro.





Goles: 47m Emanuel Alvarez (P), 68m, 74m y 90m Francisco Espíndola (P), 76m Matías Longueira (P) de tiro penal, 85m Damian Bochini (E).

Cambios: Ramis por Boaglio, Longueira por Scavarda y Sepich por Schallibaum (P), Valentino Bochini por Rodrigo Bochini, Gustavo Gómez por Leandro Roldán y Jonathan Bruno por Nahuel Mercury.



Árbitro: César Castro (Terna de Liga Nicoleña)

Asistentes: Gabriel Lockett y Víctor Lotto

Cancha: Estadio Municipal



Próxima fecha (3°)

Sarmiento vs Paraná FC

Las Palmeras vs Estrada FC



Posiciones

Paraná FC 3 (2) Dif. +3

Estrada FC 3 (2) Dif. 0

Sarmiento 3 (2) Dif. 0

Las Palmeras 3 (2) Dif. -1

