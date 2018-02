Se cumplen dos años del asesinato de Ariel Gomila

Se cumplen dos años de la muerte de Ariel Lido Gomila, el viverista asesinado en el paraje El Espinillo cuando intentó defenderse de un asalto. Su familia lo recordó mediante un comunicado.

El escrito, difundido por su nieto Juan Manuel Gomila dice:



Hoy, 6 de febrero, se cumplen dos años del asesinato de ARIEL LIDO GOMILA.

¿Qué fue lo que pasó aquella madrugada? Lo que a diario nos sigue sucediendo: la imposibilidad de vivir seguros en el

sitio donde elijamos y de la manera en que decidamos hacerlo.



¿Quién era Ariel? Un hombre común pero un ser extraordinario: argentino de 77 años, esposo, padre y abuelo,

productor rural, pescador, amante de Independiente, honrado, laborioso y noble.



¿Quién lo mató? El sistema que perversamente convierte en socios criminales a quienes tienen el deber de protegernos.

Querido Ariel: durante estos 24 meses fueron muchas, tal vez demasiadas y agobiantes, las preguntas que nos hemos

hecho. Pero hay una para que la que hemos hallado sobradas respuestas, tristes algunas y providenciales otras.

Preguntarnos qué enseñanzas nos dejó tu partida inesperada es, nos parece, la forma más insigne de convertir tú

fugaz, injusta y perturbadora muerte en un suceso de crecimiento en los valores de la familia y la comunidad.

Nos enseñaste…



Que el poder corrompe cuando no somos valientes para elegir el camino de la honestidad moral.



Que la droga es el eslabón que se repite una y otra vez entrelazando criminalmente a una oscura fracción de la política,

la justicia, las fuerzas de seguridad y el empresariado.



Que no todo es blanco o negro, que hay grises, pero que no hay tibieza válida cuando la omisión se convierte en

complicidad.



Que somos una sociedad extremadamente vulnerable y doliente, pero no lo suficientemente solidaria con el dolor y la

lucha del prójimo.



Que nos están matando física y moralmente con la desidia política, legislativa y judicial.



Que es momento como sociedad de empoderarnos de empatía y de valores.



Que la delincuencia es ya un problema estructural de nuestra comunidad, y no una suerte de ensayos esporádicos.



Que no debemos resignarnos a la mutilación de derechos adquiridos, más bien es nuestro deber luchar

intelectualmente por ellos.



Que en una sociedad gobernada por la eficacia de los fines y no por la honradez de los medios, no podemos claudicar a

la exigencia de transparencia, honradez y sensibilidad.



Que ya no somos un “pueblo chico” pero que aún podemos evitar ser un “infierno grande”.



Que la familia y los amigos son siempre el refugio del alma.



Que la vida es el don más preciado.

Deseamos de corazón que estas enseñanzas se conviertan en aprendizajes y vivencias constantes. No olvidaremos

quién fuiste, por qué dejaste de ser, quiénes no quisieron la verdad y quiénes sí. No olvidaremos que en la madrugada

del 6 de febrero de 2016 luego del sonido desgarrador de los disparos que sepultaron tu cuerpo, tu alma llegó hasta lo

más alto del cielo y desde allí nos ilumina en esta lucha por verdad, justicia y castigo. TE AMAMOS Y RECORDAMOS.

TU FAMILIA.

Ariel Lido Gomila fue asesinado el 6 de febrero de 2016 cuando fue sorprendido por un grupo de delincuentes que primero robaron su casa y luego mantuvieron un intercambio de disparos con el productor y terminaron matándolo al lado del auto en el que había llegado hasta su casa del paraje Espinillo.El único detenido por la causa es Ulises Fernández, tras permanecer 13 meses y 22 días prófugo de la justicia, y que fue capturado en la localidad de Garín.