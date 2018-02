Vecinos se manifestaron en contra del aumento de luz

A raíz de la autoconvocatoria a través de Facebook, los vecinos de San Pedro se manifestaron en las puertas de la COOPSER en contra de los aumentos de luz.

"El mes pasado me vino 500 pesos y éste mes tengo que pagar $4000", manifestó una vecina enojada al aire de FM Génesis. Otra vecina además remarcó que sufrió un aumento de más del 100% que pone en peligro su local: "Esta más para cerrar, que para que siga abierto", expresó.

Otro de los casos que se conoció a través del móvil de "Primera Plana", son los $57.000 que le vino de luz a la Distribuidora de Esteban Greco, que pone en peligro, al menos tres puestos de trabajo, según manifesto el propio Esteban Greco en FM Génesis. "En 2015 me venía $12.000 de luz y hoy tengo pagar $57.000", indicó Greco y agregó: "El mes pasado me vino $40.000, y no puedo trasladar estos aumentos a los productos".

Entre enojos, y reclamos, los vecinos fueron atendidos luego de varios minutos por el presidente de la COOPSER, Pablo Peralta, que recibió a los vecinos, y un petitorio firmado por los manifestantes presentes en el lugar.

En los próximos días, según acordaron Peralta y los vecinos, realizarán una asamblea en donde todos los vecinos podrán hacerse presentes para indicar dudas y reclamos a las autoridades de la COOPSER.

La manifestación fue convocada a través de Facebook por distintos vecinos, molestos por los aumentos, que incluso también pensaban marchar a la Municipalidad, algo que finalmente no ocurrió.