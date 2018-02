Fútbol Infantil: finalizó el Torneo de Verano

En la noche del domingo se disputaron las finales del Torneo de Verano que organiza la Liga Deportiva Sampedrina.

Comenzó a las 18:00 horas con los partidos por el 3/4 puesto, y luego, a las 21:00 horas (se retrasó media hora), arrancaron las finales.

Atlético y Gral. San Martín en 2011 se consagraron campeones: igualaron el partido y no definieron por penales (excelente decisión). En 2009 lo ganó San Martín ante Central Córdoba y en 2007, en un partido muy parejo, Mitre venció a Paraná.

RESULTADOS

3/4 puesto

2009 Villa Igoillo vs Mitre 1 – 2

2007 San Roque vs Castro FC 2 – 2 (GPP San Roque)

2011 Mitre vs Paraná 0 – 5

Finales

2009 Gral. San Martín vs Central Córdoba 2 – 0

2007 Paraná vs Mitre 0 – 1

2011 Atlético vs Gral. San Martín 1 – 1 (Campeones ambos)

Futbol Infantil SP