Descubren el primer ejemplar de surubí fósil

El primer fósil de un ejemplar de surubí (Pseudoplatystoma) que habitó la

prehistoria de nuestro país, fue hallado en el marco de cooperación paleontológica

que une al grupo de investigación dirigido por el Dr. Luciano Brambilla, de la

Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe) y al equipo del Museo

Paleontológico de San Pedro (Buenos Aires).

EN SANTA FE

En los últimos meses, el equipo del Dr. Brambilla viene relevando activamente las

barrancas del río Carcarañá en busca de fósiles pertenecientes al Pleistoceno

tardío. Estas tareas, que se realizan navegando el río de forma paciente y

metódica, permiten visualizar los fósiles desde el agua, lo que posibilita tener un

mejor acercamiento y localización de las piezas. Además esto permite a los

investigadores recorrer mayores extensiones en busca de fósiles.

En los sedimentos presentes en la zona, al igual que en el resto de la región

pampeana, los restos de peces son extremadamente escasos, debido a que

generalmente poseen huesos cartilaginosos o de baja consistencia, lo que hace

muy difícil su preservación en el tiempo.

EN SAN PEDRO

El equipo del Museo

Paleontológico de San

Pedro, conducido por el

Sr. José Luis Aguilar, ha

descubierto peces de

diferentes familias que,

aún hoy, habitan las

aguas del Paraná.

Los relevamientos

efectuados han aportado

restos de las familias

Characidae (dorados,

etc.), Doradidae

(armados, etc.) y Pimelodidae (bagres, etc.).

En el marco de esta tarea de cooperación conjunta se logró recuperar el cráneo

parcial de un siluriforme que aún no ha sido identificado a nivel de especie;

además de piezas dentales, maxilares y escamas muy bien preservadas de un

dorado fósil.

EL PRIMER SURUBÍ FÓSIL

Sin embargo, a la tarea de ambos equipos aún le faltaba una sorpresa.

Muchos hemos visto o pescado algún ejemplar de surubí, o hemos degustado

algún plato realizado con estos peces que habitan las cuencas de diferentes ríos

desde Venezuela hasta el Río de la Plata. Estos animales, de los que se conocen

ejemplares de hasta 100 kilogramos, se alimentan de peces jóvenes de variadas

especies, como sábalos, bogas y morenas; e incluso anfibios y reptiles como

ranas y pequeñas serpientes.

Pero lo inusual, es descubrir uno de miles de años…

Este fósil de surubí fue hallado en las barrancas del río Carcarañá, en un tramo

que pasa por el distrito de Oliveros, provincia de Santa Fe, cerca de su

desembocadura en el rio Paraná. El material corresponde a la porción anterior del

techo del cráneo (neurocráneo) y posee una longitud de17 cm y un ancho de 6

cm y se infiere que el tamaño del animal al que perteneció podría equivaler al de

un surubí actual de entre 10 a 15 kg.

La pieza, cuya antigüedad se estima entre los 50.000 a 100.000 años, fue

encontrada en sedimentos de origen fluvial, de color marrón rojizos, arenosos, con

presencia de mica, que han quedado expuestos por la erosión natural del río

Carcarañá. Este fósil apareció junto a restos de otros peces, además de partes de

la coraza ventral de una tortuga de agua dulce. Esta asociación permitiría suponer

que se trata de un sector de depósito de un antiguo cauce de río.

El fósil presenta un buen estado de conservación que permitirá a los

investigadores observar y analizar diferentes detalles que posibiliten individualizar

la especie a la que perteneció el ejemplar.

“Es probable que el fósil hallado pertenezca a alguna de las especies de

surubí que todavía viven en el río Paraná y si así fuera, nos permitirá seguir

su historia biológica a lo largo de un lapso de tiempo considerable”, opinó

Damián Ibarra (UNR), quien trabaja en la determinación de la especie.

El conocimiento actual que se tiene sobre los peces fósiles del Pleistoceno de

Argentina es escaso si se lo compara con el conocimiento sobre los animales

terrestres. En este contexto, este primer registro de un surubí prehistórico es

un hecho destacable, ya que este tipo de materiales permiten inferir condiciones

climáticas pasadas y seguir posibles cambios en la región a través de la fauna

ictícola; así como también, conocer la evolución de las especies de nuestros ríos a

lo largo del tiempo, sobre todo, de aquellas cuyos restos fosilizados son muy

difíciles de obtener, como es el caso de estos peces.

El hallazgo del fósil de surubí permite certificar la presencia de estos destacados

peces en el rio Paraná al menos desde finales del Pleistoceno hasta la actualidad.