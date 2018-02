Fútbol Infantil: el domingo comienza un torneo Provincial

(Fútbol Infantil SP) En la sede de la Liga Deportiva Infantil el pasado lunes, con la presencia de los representantes de los equipos que disputarán el torneo Provincial, se sortearon los grupos del torneo y quedaron definidos los horarios de juego.

El Torneo categoría 2008 será del 18 al 24 de febrero. Las zonas se jugarán del domingo 18 al martes 20 inclusive. Los cuartos, semis y final serán de jueves a sábado respectivamente.

Boca de San Nicolás, Huracán (Parque Patricios), San Martín de San Nicolás, Las Lomas de Capitán Sarmiento y Maipú de Zárate serán los equipos que visitarán San Pedro para disputar el Provincial que organizará la Liga.

Por el lado de San Pedro serán 11 los representantes: El Tanque, Sportivo, Villa Igoillo, Paraná, América, San Roque, Mitre, Central Córdoba, El Porvenir, Gral. San Martín e Independencia.

El campeonato se jugará en cuatro canchas: El Tanque, Pescadores, San Roque y El Porvenir. En cancha de Pescadores, debido a que "Pesca" no participa del torneo, fue cabeza de serie Huracán en el sorteo.

Además, en cada una de las canchas, habrá partidos de un torneo 2010 que se jugará a la par del Provincial.

FIXTURE 2008

ZONA "A" (El Tanque-Boca (SN)-Sportivo-Villa Igoillo)

FECHA 1

19:20HS El Tanque vs Boca (SN)

21:00HS Sportivo vs Villa Igoillo

FECHA 2

19:20HS Boca (SN) vs Villa Igoillo

21:00HS El Tanque vs Sportivo

FECHA 3

19:20HS El Tanque vs Villa Igoillo

21:00HS Boca (SN) vs Sportivo

ZONA "B" (Huracán-San Martín (SN)-Paraná-América)

FECHA 1

19:20HS Huracán vs San Martín (SN)

21:00HS Paraná vs América

FECHA 2

19:20HS San Martín (SN) vs América

21:00HS Huracán vs Paraná

FECHA 3

19:20HS Huracán vs América

21:00HS San Martín (SN) vs Paraná

ZONA "C" (San Roque-Las Lomas-Mitre-Central Córdoba)

FECHA 1

19:20HS San Roque vs Las Lomas

21:00HS Mitre vs Central Córdoba

FECHA 2

19:20HS Las Lomas vs Central Córdoba

21:00HS San Roque vs Mitre

FECHA 3

19:20HS San Roque vs Central Córdoba

21:00HS Las Lomas vs Mitre

ZONA "D" (El Porvenir-Maipú (Z)-Gral. San Martín-Independencia)

FECHA 1

19:20HS El Porvenir vs Maipú

21:00HS Gral. San Martín vs Independencia

FECHA 2

19:20HS Maipú vs Independencia

21:00HS El Porvenir vs Gral. San Martín

FECHA 3

19:20HS El Porvenir vs Independencia

21:00HS Maipú vs Gral. San Martín

FIXTURE 2010

ZONA A (El Tanque-Independiente (RT)-Sportivo-Villa Igoillo)

FECHA 1

18:30HS El Tanque vs Independiente (RT)

20:10HS Sportivo vs Villa Igoillo

FECHA 2

18:30HS Independiente (RT) vs Villa Igoillo

20:10HS El Tanque vs Sportivo

FECHA 3

18:30HS El Tanque vs Villa Igoillo

20:10HS Independiente (RT) vs Sportivo

ZONA B (Pescadores-Los Andes-Paraná-América)

FECHA 1

18:30HS Pescadores vs Los Andes

20:10HS Paraná vs América

FECHA 2

18:30HS Los Andes vs América

20:10HS Pescadores vs Paraná

FECHA 3

18:30HS Pescadores vs América

20:10HS Los Andes vs Paraná

ZONA C (San Roque-LAS LOMAS-Mitre-Central Córdoba)

FECHA 1

18:30HS San Roque vs Las Lomas

20:10HS Mitre vs Central Córdoba

FECHA 2

18:30HS Las Lomas vs Central Córdoba

20:10HS San Roque vs Mitre

FECHA 3

18:30HS San Roque vs Central Córdoba

20:10HS Las Lomas vs Mitre

ZONA D (El Porvenir-Def. Unidos-Gral. San Martín-Independencia)

FECHA 1

18:30HS El Porvenir vs Def. Unidos

20:10HS Gral. San Martín vs Independencia

FECHA 2

18:30HS Def. Unidos vs Independencia

20:10HS El Porvenir vs Gral. San Martín

FECHA 3

18:30HS El Porvenir vs Independencia

20:10HS Def. Unidos vs Gral. San Martín