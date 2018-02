El 14 de Febrero se cumplieron siete años del crimen de Lucas Rotela, quien fue asesinado por la espalda en la Plaza Colon. El homicida, Gonzalo Kapp fue enjuiciado y cumple condena.

Sobre la responsabilidad de las autoridades policiales del momento, a quienes se los acusa de querer encubrir el hecho, se llevará a cabo el juicio a fines de abril.

La causa está en manos del Fiscal Hernán Granda de la UFI Nº 8 de Baradero, quien informó sobre la situación de los policial acusados;

¿Cuándo es el juicio por encubrimiento a las autoridades policiales del caso Rotela?

“Ya tiene fecha de debate esa causa, el juicio que se va a hacer el 28 de Abril, donde los que están llevados al banquillo de los acusados son quienes estaban a cargo de la comisaria en ese momento Franzoia, Benavidez y Pio que era el oficial de servicio, esas son las tres personas que están formalmente acusadas por esta parte”.

¿De qué se los acusa?

” Esto se origina en una actuación que el fiscal que estaba en ese momento que era el Dr. Manso quien determina que hubo un intento de ocultar lo que realmente pasó, porque desde las tres de la mañana que sucedió el hecho hasta que al fiscal le avisaron pasaron varias horas, fue recién a las ocho de la mañana cuando Rotela exigía la presencia del fiscal, porque el chico estaba gravísimo, después terminó obviamente perdiendo la vida, si figuraba un acta dentro del sumario firmada por el oficial de servicio que si mencionaba que si le había dado aviso ayudante fiscal el Dr. Masciarelli, en esa lógica tampoco se trabajó el lugar del hecho hasta las 11 de la mañana. Así que hay un encubrimiento que el propio Kapp lo conto en el debate, dijo yo llegue a la comisaria y les dije lo que había pasado y me dijeron que no diga eso, que tenían que decir que paso esto otro, que era que él lo había visto con un arma y entonces como vio el arma, le tiro y eso no fue cierto. Entonces las personas que labraron el sumario están imputadas por tratar de implantar una versión diferente de los hechos y además no haber cumplido con las obligaciones, que frente a un hecho de esa gravedad, es haber preservado la zona, convocado inmediatamente al personal de policía científica para trabajar el lugar del hecho y darle aviso al fiscal, así que esas son las imputaciones”.

¿Cuál es la condena que pedirá la fiscalía?

“La pena es un cumulo de delitos y ninguno de ellos supera en abstracto los seis años, lo vamos a evaluar con el desarrollo del juicio la pena a pedir, pero lo que muy probablemente sea para el caso de que sean condenados es una pena de cumplimiento efectivo mas allá de en que monto estemos parados, pero por la gravedad de lo que se trato de encubrir vamos a estar más cerca del máximo que del mínimo.”

