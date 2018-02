La obra social está renovando sus credenciales y es importante que los afiliados las retiren a partir del 1º de marzo. Para acceder a las prestaciones será indispensable que cuentes con la credencial plástica.

Si sos afiliado voluntario individual y aún no retiraste la nueva credencial, acercate a tu Delegación con el DNI y la constancia del último pago (no es necesario llevar fotocopias).

En caso de que seas afiliado obligatorio y aun no tengas la credencial plástica, es importante que sepas que los antiguos carnets de papel amarillos ya no tienen validez, por lo que debés ir a tu Delegación con la documentación correspondiente (DNI, último recibo de sueldo y anterior carné, no es necesario llevar fotocopias).

Si no podés concurrir, podés designar a alguien. Esa persona deberá llevar su DNI, una carta de autorización original con tu firma y el último recibo de pago si sos afiliado voluntario o último recibo de sueldo, si sos afiliado obligatorio.