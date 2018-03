Todo marchaba con tranquilidad hasta que el árbitro Alejandro Caraballo Bernal decidió expulsar al lateral izquierdo Rodríguez Pereyra.

En su camino al banco de suplentes el jugador recibió el insulto de un hincha pero nadie esperaba que la situación pasaría a mayores. El defensor zarateño se salió del vestuario, atravesó los pasillos del estadio Municipal y se metió entre los hinchas locales y agredió por la espalda al hincha que lo había insultado.

Allí se produjo un tumulto entre quienes querían defender al hincha y quienes pretendían que la situación no pasara a mayores. El incidente quedó allí, no pasó nada más, pero en el intento de retirar al jugador del lugar, una mujer que resultó ser la delegada de Sarmiento de Zárate, dio su cabeza contra la baranda de cemento y sufrió un corte en el cuero cabelludo.

La Policía retiró al jugador del sector y los trasladó a la Comisaría para descomprimir la situación, mientras que adentro de la cancha, el propio árbitro Alejandro Caraballo Bernal, de muy mal arbitraje, se encargó de enrarecer la situación cuando el episodio no involucraba para nada a los jugadores que quedaban en el campo de juego, y hasta en algún momento se evaluó no continuar con el partido porque la Policía no le daba las garantías necesarias cuando el incidente lo protagonizó un jugador visitante, que no pasó a mayores y además el partido se jugó solo con público local.

Superado el trance el partido se reanudó y culminó sin ningún tipo de inconveniente.

El jugador que agredió al hincha pudo regresar con la delegación a Zárate y la delegada lesionada fue asistida en el Hospital de nuestra ciudad.