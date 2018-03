Mientras recorría Expoagro EN San Nicolás, el jefe comunal fue consultado sobre lo expresado el domingo durante el acto que los ruralistas efectuaron en la intersección de las Rutas 9 y 191. Allí Salazar había dicho que el kirchnerismo debía “desaparecer de la faz de la tierra", y originó la inmediata reacción de distintos sectores de la oposición.

“En realidad no sé porque se enojan los compañeros del peronismo porque no dije nada en contra de ellos. Yo hablé específicamente del kirchnerismo”, sostuvo Salazar en el aire de FM Génesis.

“En realidad fue una frase desafortunada pero lo que dije fue que le ganamos en el 2015 por el 53 por ciento, que le ganamos en el 2017 por el 60 por ciento, y le vamos a seguir ganando. Lo que quise decir fue que los íbamos hacer desaparecer con los votos. No tienen que volver nunca más pero a conducir los destinos de nuestro país”.

“Sin duda alguna, el kirchnerismo, que no tiene nada que ver con el peronismo, fue el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país. Entonces no deberían volver nunca más, tienen que desaparecer pero en el sentido eleccionario, a eso me quise referir”, señaló el Intendente.

“Si alguien lo tomó a mal como que quería desaparecer a alguien físicamente, nada más alejado de la realidad”.