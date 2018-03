Ajedrez: San Pedro campeón en Escobar

Se jugó en Escobar un Torneo de Ajedrez interzonal que reunió a los mejores jugadores de la región. San Pedro fue representado por dos equipos, uno estuvo compuesto por los ajedrecistas Ramón Salazar, Diego Domínguez y Hugo Sosa, mientras que el otro lo integraron Damián Lafalce, Javier Dicenzo y Germán Martín.

En el caso de Salazar fue quien sobresalió al ganarle a Lucas Moreda, quien fue el mejor del torneo, pero además fue campeón argentino sub 20 y sub 26, y también se consagró campeón mundial sub 26 por equipos en el año 1997.

Participaron equipos de Escobar, Zárate y el gran buenos Aires y se jugó a un ritmo de 12 minutos más 3 segundos por jugada.

San Pedro también estuvo representado por otro equipo que terminó clasificándose décimo, los integrantes fueron, Damián Lafalce, Javier Dicenzo y Germán Martín.