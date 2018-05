Con la expectativa centrada en el debate que se podía generar y los argumentos que cada bloque expondría ante las diferencias en cuanto a números se refiere, los mismos que la oposición calificó de escandalosos tras revisar los valores de la actual gestión municipal, el Concejo Deliberante sesionó con un orden del día que contenía el tratamiento de la rendición de cuentas perteneciente al ejercicio 2017 como punto saliente.

En el comienzo de la sesión el bloque opositor Unidad Ciudadana – Frente para la Victoria propuso posponer el tratamiento de la rendición de cuentas hasta la semana próxima y ante la negativa del oficialismo los concejales se levantaron y se fueron.

Previamente los ediles del bloque kirchnerista se expresaron al respecto calificando de vergonzosa la actitud de sus pares del frente de Cambiemos al no hacer lugar a lo solicitado cuyo propósito era el de tener más tiempo para analizar la documentación obtenida.

Con la ausencia de uno de los bloques opositores la sesión continuó y tras una extensa exposición de los concejales oficialistas y de los dos unibloques que permanecieron en sus bancas se votó la rendición de cuentas que por mayoría fue aprobada más allá de la negativa de los concejales Mosquera y Tirelli.

En el medio de la posición que cada concejal expuso se dieron algunas cuestiones en el que estuvieron involucradas algunas de las personas que se encontraban entre el público presente, que no fue mucho. Una vecina que padece una cruel enfermedad interrumpió la alocución del concejal Ruozi cuestionándole sus dichos sobre el accionar del Hospital local. También apareció en escena la ex concejal Sandra Mari quien reaccionó contra el concejal Pelletier cuando este se refirió a la decisión del bloque kirchnerista de dejar la sesión, recordándole que su sector hizo lo mismo cuando hace unos años no dieron quórum para tratar el presupuesto del entonces Intendente Guacone.