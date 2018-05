Tras el robo sufrido en el barrio Hermano Indio, el empresario brindó detalles de lo ocurrido y además contó los planteos que junto a los trabajadores se hicieron respecto de repartir en determinadas zonas de la vecina ciudad.

El robo fue alrededor de las 9.30 cuando dos hombres encapuchados que se trasladaban en una moto robaron un camión de esta empresa en San Pedro.

El camión Ford 4000 fue sustraído en una zona que ya los distribuidores reconocen como peligrosa. Este hecho fue en el barrio 2 de Abril, en cercanías a la calle 11 de septiembre.

Los ladrones abordaron al trabajador que se encontraba en el asiento de acompañante del camión. Incluso uno de ellos le dio varios puntazos. Afortunadamente no pudo lastimarlo debido a la cantidad de ropa que tenía puesta. “Calculo que fue para asustarlo, si lo quieren lastimar yo calculo que hubiesen actuado de otra manera” afirmó Cánepa.

Logran bajarlo, y cae en una zanja. Los delincuentes se llevaron el vehículo dejando a ambos empleados en el comercio donde estaba estacionado. “Se lo llevan en primera con el freno de mano puesto forzándolo unas siete, ocho cuadras” relató el dueño de la empresa. Allí lo abandonaron y sólo se llevaron una caja de paquetes de fideos y un celular. “Buscaron plata pero no encontraron porque estaba en la caja fuerte y no la abrís tan fácil” agregó.

Además, Patricio contó que ese día por la tarde hablaron junto a los empleados para analizar cómo seguir. “Los colegas de San Pedro a ese barrio hay muchos que no van más. Uno a veces hasta que no le pasan las cosas no lo piensa” manifestó.

“Estábamos analizando dejar una zona de allá que se ha puesto complicada. Al cliente nos da lastima decirle -no te puedo vender más-, pero primero está la integridad de cada uno, más allá del trabajo”

Sobre los empleados que sufrieron el hecho, afirmó que no pudieron terminar el reparto porque se encontraban muy nerviosos. Por lo cual, cuando fiscalía les regresó el camión en horas del mediodía, decidieron regresar a Baradero. “Los chicos son compañeros de trabajo y trabajadores de la empresa (…) no queremos arriesgarnos por un reparto”subrayó el dueño de Jezreel.

Tu Linea Directa