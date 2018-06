Se realizó la marcha “Ni Una Menos”

En San Pedro “Ni Una Menos” también se hizo escuchar y como en todo el país se realizó la jornada en donde los concurrentes se pudieron expresar en relación a los distintos reclamos que vienen realizando. La marcha se concentró en la tradicional esquina de Mitre y Obligado, se trasladó por las calles de la ciudad y concluyeron en el municipio donde en el Concejo Deliberante fueron recibidos por los ediles.

Se leyó un documento en el que apuntaron y responsabilizaron al gobierno nacional, provincial y local, las políticas neoliberales y se manifestaron en contra del FMI y el endeudamiento.

EL DOCUMENTO COMPLETO

Por cuarto año consecutivo, ocupamos las calles para decir Ni Una Menos, con un movimiento que se ha transformado en una marea arrasadora que desde junio de 2015 que no deja de crecer y de abrazar a cada vez más compañeras que entendemos que acá estamos, para y por nosotras.

Nos reconocemos en los pañuelos verdes que desde hace 13 años son el signo de la lucha por el derecho al aborto legal que, ahora mismo, por presión de la calle, por la capacidad del feminismo de darle cuerpo y sentido a esta demanda, está muy cerca de ser debatido y esperamos que aprobado en el Congreso de la Nación, mientras la discusión no para de profundizarse en los barrios, las casas y las escuelas.

Somos el movimiento "Ni Una menos", somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, las que nos afianzamos en los territorios, y nos apropiamos del grito colectivo del "Ya basta", para denunciar las violencias económicas, políticas e institucionales, que son también patriarcales.

Así pudimos decir Ni Una Trabajadora Menos frente a los despidos constantes y masivos que imponen las políticas de ajuste. Ni Una Travesti Menos para dar cuenta de cómo los cuerpos disidentes son marcados de manera particular por el machismo. Ni Una Migrante Menos para denunciar las políticas del racismo institucional.

La bandera Ni Una Menos se cuelga en las escuelas para reclamar Educación Sexual Integral y también se hace oír el Ni Una Menos por aborto clandestino. Ni Una Menos se dice contra el femicidio territorial en América Latina a manos de fuerzas represivas estatales y para-estatales: Marielle Franco asesinada en Brasil y lideresas comunitarias en Colombia, México, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú.

Nos paramos frente a las políticas neoliberales que violentan nuestros cuerpos. La deuda es otra forma de violencia que pone nuestras vidas en riesgo. Desde que asumió el Gobierno de la Alianza Cambiemos con Mauricio Macri a la cabeza y la complicidad de los gobernadores, ingresamos en un nuevo ciclo de endeudamiento, que ronda la cifra de los 95 mil millones de dólares.

Las mujeres sabemos por las experiencias de nuestros cuerpos colectivos lo que significa estar endeudadas, con deudas que no nos dejan decir no cuando queremos decir no. Y la deuda del Estado siempre termina derramando sujeción sobre nosotras. Y sobre nuestrxs hijxs. Y sobre nuestrxs nietxs. Nos expone a mayores niveles de precarización y a nuevas violencias.

Para tomar deuda, el Estado promete planes de flexibilización laboral y reducción del gasto público que afectan de modo diferencial a las mujeres. Frente a la feminización de la pobreza, somos protagonistas de la feminización de las resistencias populares. Le decimos no al FMI, no al endeudamiento. Ni Una Menos, ¡Vivas y Desendeudadas Nos Queremos!

Desde la asamblea nos pronunciamos en apoyo de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias, y sus luchas en los diferentes sectores de la producción, privado y público.

Exigimos a la Gobernadora María Eugenia Vidal la reincorporación de las trabajadoras despedidas en la Línea 144, de atención telefónica las 24 horas para asistencia a las mujeres víctimas de violencia, lo que deja al descubierto la falta de compromiso y el desinterés para con las políticas de género por parte de la mandataria bonaerense.

En San Pedro el Estado falla sistemáticamente sin que ninguno de nuestrxs dirigentes tome nota del reclamo sostenido por este movimiento de mujeres. Con poco más de un mes de diferencia Natalia Duarte y Mariela Figueroa fueron asesinadas por la violencia machista con un estado cómplice por acción y por omisión, por no garantizar el derecho fundamental a vivir.

Desde entonces la Secretaria de Desarrollo Humano Karina Chiarella no ha hecho más que demostrar su incompetencia para el cargo, sin asumir en ningún momento la gravedad de la problemática ni ponerse al frente de la necesidad de proclamar la emergencia en materia de género del municipio.

Pero no somos ingenuas, sabemos que las políticas de género son una decisión política por lo que responsabilizamos al Intendente Cecilio Salazar por la ausencia del Estado en la atención y contención de las mujeres. EL ESTADO MUNICIPAL EL RESPONSABLE.

Exigimos saber a qué se destinan los 89 millones de pesos presupuestados para la Secretaría de Desarrollo Humano, dinero del que ni siquiera Chiarella sabía que disponía y que no hace más que generarnos dudas respecto del destino que están teniendo estos fondos que deberían aplicarse a garantizar los derechos de los sectores más vulnerables.

Exigimos que Concejales y Concejalas, quienes deben controlar la ejecución de un presupuesto que fue aprobado por el cuerpo, promuevan la interpelación de Salazar y su secretaria para que den las explicaciones que el pueblo reclama.

Seguiremos en las calles por la conquista de nuestros derechos, somos cada vez más, ya no nos podrán callar jamás”.