Presentación del 15° San Pedro Country en Nashville

La recepción internacional en el salón "The Patron" tuvo lugar el sábado 9 dentro de la agenda que transcurre a lo largo del festival más importante del mundo en este estilo, que este año convocó a más de 100 artistas y 120 mil personas durante cuatro días.

La producción del festival sampedrino anunció su 15° edición con más de 60 shows para los días 28, 29 y 30 de Septiembre, con entrada gratuita en el Paseo Público Municipal y presentó sus materiales de difusión que fueron entregados a productores, managers y conductores de radio de diferentes países del mundo.

Acompañaron esta actividad Cameron Wallace Tilbury de la productora Nashville Access (representante del Festival en Estados Unidos) y Milly Olykan VP of International Relations and Development de la Country Music Association. (foto)

La fiesta que se organiza en San Pedro desde el 2003 es parte del calendario de la CMA (Country Music Association) y una vez más quedó en evidencia el respeto y reconocimiento que existe para la iniciativa que ha logrado instalar esta fecha en Sudamérica como la más importante, que además se destaca por ser una de las pocas que se ofrece con entrada gratuita.

Si bien la programación del 2018 ya está confirmada, volvieron a abrirse interesantes tratativas para contar con nuevos artistas internacionales para participar en San Pedro y para realizar otras actividades en Argentina que serían producidas por Country2.com.

Programación

Viernes 28 desde las 14:

King Bee (San Pedro) - Leyendas - Zorros Sin Piel - Covernautas - Los Revival - Carlos Arcuri - Caballos - Sant Chest (El Dorado, Misiones) - Los Solitarios - Bodeville Swing - Dixienard - La Blues Aires Band - The Dapper Dan Band (Córdoba) - Fer Couto & Vandering Souls - Veek Chords - Bufalo Billys – Tennessee - Pelvis (rodaje de concierto aniversario) - Far West.

Sabado desde las 11:

Blues & Travel - La Rockabilera - Lajtavary Family Band - Syncerius - Feli Rolfo (San Pedro) - Lorena Sartori (Chaco) - Hot Picking Brothers - Country Gruñon - Angry Zeta - Basilikí & SanFolk (SanPedro) - Titi Stier - Fernando Goin - Presumidos (Bahía Blanca) - Henry Donati - Jonny Kaplan (USA) - Melody & Co. - Max & Line Dance Club - Coro Gospel Kumbaya (Córdoba) - Quesia Nunes (BRA) - Fede Petro - Johnny Tedesco - Rock Rule Big Band (Rosario).

Domingo desde las 11:

Orlando Curti - The Mahoganys - Caelica (Bariloche) - Rebeca Caldera & The Crazy Riders - Maverick Country Band (Usuahia) - Gabriel Taborda All Show - Gabriel Gratzer - Bronco Country Music (Totoras) - Búfalos Sedientos (Córdoba) - Billy La Rocka - Nati Bravo - Pasto Loco - Gus Di Bella & Joshua 3 - Botas Tejanas (Rosario) - Adrian Tigen - Rodrigo Haddad (BRA) - No Bull Country Music Band - The Rey Band - Wanted Band - Yulie Ruth & Las Ruedas Del Sur.

IMPORTANTE:

La programación está sujeta a modificaciones en los próximos meses y ante contingencias climáticas. El festival no se posterga por mal tiempo. Durante los tres días previstos se evalúan alternativas para reprogramaciones en un espacio cubierto o eventualmente cancelaciones.