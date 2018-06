Salazar: “El Tiro federal no está en venta”

Días atrás el empresario Alejandro Monjo había expresado su intención de desarrollar un importante proyecto turístico en el predio del Tiro Federal que quedó en manos del municipio.

Se escucharon voces a favor y en contra de que esa posibilidad se concretara pero fue el propio Intendente Cecilio Salazar quien se encargó de despejar las dudas y llevar tranquilidad a quienes se habían preocupado.

“No existe ninguna oferta concreta, por escrito no hay nada”, dijo. “Formalmente no hay nada porque no hemos recibido ninguna oferta real”, agrego el funcionario.

“No es nuestra intención venderlo, queremos que sea algo de acceso para la gente de San Pedro. No queremos que eso se privatice”.

Sobre la posibilidad de que se incluya al predio del club de rugby en algun emprendimiento el Intendente Salazar aseguró: “El rugby que se quede tranquilo, el club no se va a tocar porque lo mejor que puede hacer un chico es hacer deporte. Eso no va a pasar en nuestro mandato”, confirmó.