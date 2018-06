Cámara de Viveristas: Asamblea y cambio de autoridades

Desde la formación inicial en 2015 que tuvo su constitución a fines de 2016, solo tuvo un cuerpo directivo que se renovó en esta ocasión. Abel Gaido cedió su labor de Presidente que oficialmente ostenta según la obtención de la personería jurídica a Sergio Taurizano. También Inés Ginart pasó "los libros" que vio nacer, a las nuevas autoridades.



La reunión superó el quorum necesario para su realización, que contó con una primera instancia de repaso de la gestión de la Cámara, que queda en el documento de memoria y balance. En él se revisan los trámites de obtención de personería jurídica, la articulación con organismos públicos como el INTA y del tercer sector como CAME, FEBA y FEBAPRI. Además se mencionaron los aspectos comunicacionales, desde el logro de un logo identitario, la página web y la de Facebook, que van incorporando a los socios en su visibilización integrada a la cámara.



La actividad gremial con la participación en mesas provinciales y nacionales, así como instancias institucionales en la Mesa Multisectorial de San Pedro, en el Consejo Local Asesor del INTA, y en la continuidad de la integración en la Comisión de competitividad del Clúster Florícola y Viveros, donde si bien no se logró aún la aprobación de los proyectos, fueron trazando un sentido a los pasos de los integrantes de la cámara.



Pablo Ojea, que acompaña como Gerente el desarrollo institucionl, explica "un año de gestión pasa rápido y puede haber movimiento". Antes de pasar al cambio de autoridades, Abel Gaido tuvo palabras muy emotivas de agradecimiento y reconocimiento a su familia y pares. También destacó la necesidad de un recambio como parte de un desgaste natural que tiene una gestión que en este caso ya alcanzaba los tres años si se consideran los primeros pasos hacia la conformación de la Cámara. Por su parte, Inés Ginart, que también estuvo desde el principio, también se despidió de su rol y se comprometió a acompañar desde otro.



Tras un trabajo de consenso y voto escrito, se eligió a Sergio Taurizano como Presidente para esta nueva gestión. En su discurso de apertura, reforzo la importancia de cada integrante de la cámara de comprometer al vecino que aún no integra la Cámara, explicando la importancia de estar enmarcados en una institución, los beneficios crecientes que van logrando, la posibilidad de pertenencia y el valor ineludible que caracteriza a este grupo: el de la familia viverista. "Más allá de una actividad productiva y comercial, los viveros son emprendimientos de familias que se deben sostener y acompañar para crecer".



El recambio también supuso que se sumen a la comisión dos de los más jóvenes, Agustín Torre y Walter Laurino, así como Patricia Vellani, con participación activa en las actividades que la Cámara lleva adelante. No pasará mucho tiempo hasta el próximo encuentro, ya que la Cámara se prepara para su participación como en la edición anterior de la Fiesta de la Naranja de Ombligo.

Integración de la Comisión 2018-2019

Presidente: Sergio Taurizano

Vicepresidente: Ariel Adrover

Secretario: Abel Gaido

Prosecretario: Matías Gonzalez

Tesorero: Ezequiel Mazza

Protesorero: Walter Laurino

Vocal Titular: Agustín Torre

Vocal Titular: Cristian Bolla

Vocal Suplente: Darío Ojeda

Vocal Suplente: Enrique Ginart

Revisor de Cuentas Titular: Francisco Lorido

Revisor de Cuentas Titular: Fabián Valens

Revisor de cuentas Suplente: Patricia Vellani