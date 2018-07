Margarita Stolbizer había solicitado informes de conformidad con lo dispuesto por la ley de acceso a la información y la respuesta enviada por el Ministerio solo registraba las adjudicaciones con datos de la localidad y provincia de localización. No se emitió información sobre la competencia empresaria y los motivos de la adjudicación, como tampoco las certificaciones de obras, pagos realizados, adelantos financieros, constatación de niveles de ejecución, ni se enviaron los respectivos contratos. Ese es el motivo principal de la presentación de la denuncia para que se investigue si ha existido malversación de recursos públicos, administración fraudulenta y/o violación de los deberes de funcionario público.

El Presidente Mauricio Macri prometió durante su campaña electoral la construcción de 3000 jardines de infantes. Llegados a la gestión, mutaron el objetivo a la construcción de 10000 salas para anexar a establecimientos en funcionamiento.

Realizaron 5 Licitaciones públicas Internacionales y 4 de ellas fueron adjudicadas a una misma UTE constituida por dos empresas del sur del país (ESCARABAJAL INGENIERIA SRL y BAHIA BLANCA VIVIENDAS SRL). Esas contrataciones comprendían algo más de 100 jardines, pero la mencionada unión empresaria tuvo un nivel Cero de efectividad, NO TERMINÓ NINGUNA DE LAS OBRAS. Se ha constatado además que tiene deudas por aportes previsionales y una gran cantidad de cheques rechazados durante el año siguiente.

De todo lo comprometido apenas se inauguraron 14 jardines

El plazo de ejecución era de 5 meses a cumplimentarse durante el año 2017. Stolbizer y la Asociación Bajo la Lupa realizaron un relevamiento que da cuenta de la falta de ejecución. Sin embargo, se registra la ejecución de las partidas presupuestarias por más de 3.000 millones de pesos. Las licitaciones y adjudicaciones se hicieron por presupuestos que, en conjunto, implican más de 1.800 millones. Lo cierto es que hoy no están los jardines de infantes prometidos ni tampoco la plata en el Tesoro Nacional.

La denuncia se presenta acompañada de fotografías que evidencian la parálisis de las obras y los carteles que indican que debieron haberse terminado hace un año. Los casos presentados fueron registrados en las provincias de Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires (Bahia Blanca y San Pedro).

“Hemos vivido historias similares en gobiernos anteriores: Millones del tesoro nacional destinados a obras que nunca se terminaron. Empresas que incumplen sus contratos, pero no reciben sanciones. Empleados que se ven afectados por la falta de los aportes patronales. Y un estado ausente que no controla, no sanciona. No podemos esperar que cambie un gobierno para empezar a auditar la obra pública, los gastos o sancionar los manejos arbitrarios de fondos públicos. Y especialmente, siempre los sectores más frágiles y desprotegidos como víctimas de la mala y poco transparente administración de los recursos públicos”, finalizó Stolbizer.