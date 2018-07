Mucho más sereno que en sus habituales apariciones públicas pero contundente en sus apreciaciones, Luis D’elía anticipó su llegada a San Pedro en una entrevista brindada en el aire de FM Génesis.

El dirigente de MILES estará en nuestra ciudad el próximo sábado junto al sampedrino “Tony” Correa, y desde las 14 horas se reunirá con vecinos y dirigentes en la sede de la Cooperativa Las Canaletas.

En la entrevista recordó que ya salió el libro “Luis D’elia tenía razón”, también recordó que su nieta y su nuera son judías, recordó sus días de detención y de la actualidad del país.

“Vamos a estar trabajando con mi amigo Tony Correa, vamos a tener una reunión con distintos sectores en la cooperativa Las Canaletas. La idea es poder hablar con todos”.

“Estamos llevando a cada ciudad la discusión política y el debate sobre esta crucial hora que nos toca vivir a los argentinos”, dijo D’elia.

Sobre su situación personal con la justicia y los cuestionamientos recibidos, el dirigente señaló: “Me atacaron porque cuando uno trabaja por la memoria, la verdad y la justicia se interpone a intereses muy poderosos, a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos e Israel, y enfrentarse a eso trae consecuencias graves”.

“Yo me tuve que ir del cargo de Secretario de Hábitat y nunca más pude integrar una lista”.

“El memorándum con Irán es un hecho no judiciable. Lo que han hecho con la causa es una vergüenza porque violaron el principio de cosa juzgada. Nosotros habíamos sido absueltos por el juez Rafecas y las dos Cámaras, pero violando el principio de la cosa juzgada armaron una causa paralela, Bonadio volvió a mandarnos a juicio dos veces por el mismo tema”, aseguró D’elía.

“Es un papelón esta causa. Cuando recuperemos la independencia judicial estos señores lo van a tener que pagar penalmente”.

Con respecto a su visita a las distintas ciudades del territorio bonaerense Luis D’elía expresó: “A la provincia la encuentro con mucho dolor, con mucha tristeza. Yo creo que hay que utilizar los recursos republicanos, democrático y constitucionales para destituirlos”.

En cuanto al sector que representa y su futuro político el dirigente explicó: “La unidad de nuestro sector debe darse sobre la base de un programa contundente y sencillo de cuatro o cinco puntos. Creo que la candidata excluyente debe ser Cristina y darle la posibilidad de que si alguien la quiere enfrentar electoralmente lo haga, ahora, debajo de Cristina debemos ser todos iguales”.

“Si seguimos con el sistema de lista única y que tal grupo se apodera de Cristina vamos mal”.

“Hay que abrir las tranqueras, hay que contener a todos y como decía el querido doctor Alfonsin, los males de la democracia se curan con más democracia”.

D’elía también habló de la actualidad del país y la economía actual: “Este modelo no tiene solución, se resuelve con millones de personas en las calles argentinas pidiéndole la renuncia y que se vaya, para que no lastime más a los niños, a los ancianos, a todos los argentinos”.

“Ojala que se vaya pero que no se derrame la sangre de ni un solo argentino, este tipo está dispuesto a matar. Alguno le está diciendo al oído que reinstale el miedo. El pueblo no tiene que entrar en la tentación de la violencia, todas las protestas que hagamos tienen que ser pacíficas, no violentas, pero firmes, con millones de personas en las calles”, repitió.